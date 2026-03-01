Γιατί Άμνετ και όχι Άμλετ - Ψέματα και αλήθειες για τον Σαίξπηρ στην ταινία της Κλόι Ζάο

Είναι η ιστορία του «Άμνετ» η πραγματική ιστορία του γιου του Σαίξπηρ και γιατί το όνομά του παραπέμπει στο δημοφιλές θεατρικό έργο του συγγραφέα, «Άμλετ»; Αναμφισβήτητα κρύβουν αμφότεροι μια τραγική ιστορία.

Στην ελισαβετιανή Αγγλία τα ονόματα «Άμνετ» και «Άμλετ» ήταν παραλλαγές της ίδιας ονομασίας και χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά. Αυτό είναι το πρώτο πράγματα που μαθαίνουμε στο φιλμ της της Κλόι Ζάο με πρωταγωνιστές τους Πολ Μεσκάλ και Τζέσι Μπάκλει.

Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ, που εκδόθηκε το 2020 και είναι εμπνευσμένο από τον θάνατο του γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αφηγούμενο μια φανταστική εκδοχή της οικογενειακής τραγωδίας πίσω από τη δημιουργία του θεατρικού έργου «Άμλετ». Κάπως έτσι, ιστορικά στοιχεία μπλέκουν με τη φαντασία της συγγραφέα...

Πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει η μυθοπλασία

Είχε σύζυγο ο Σαίξπηρ με το όνομα Άγκνες;

Τα ιστορικά στοιχεία για τη σύζυγο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ είναι ελάχιστα. Αναφέρεται ως Άννα Χάθαγουεϊ αλλά και ως Άγκνες όπως στο Χάμνετ, αυτή η μη σταθερότητα των ονομάτων ήταν κάτι σύνηθες για την εποχή, ωστόσο την κάνει μια εξαρχής αινιγματική φιγούρα.

Παντρεύτηκαν το 1582 και εκείνος ήταν 26 ετών και εκείνη 18 και απέκτησαν τρία παιδιά τη Σουζάνα (1583) και τα δίδυμα Τζούντιθ και Χάμνετ το 1585.

Το Time επικαλείται το βιβλίο της «Η γυναίκα του Σαίξπηρ», όπου η ιστορικός Ζερμέν Γκριρ αναλύει τα λίγα στοιχεία που έχουν διασωθεί για να υποστηρίξει ότι η Άννα ήταν πιθανότατα εγγράμματη και επιδέξια στις χειροτεχνίες και την χειροτεχνία.

Το κομμάτι της σχέσης του με τη σύζυγό του είναι θολό, γύρω από το αν ο Σαίξπηρ ένιωσε παγιδευμένος στον γάμο του, αν ήταν τεταμένες οι σχέσεις τους, ενώ και η σεξουαλικότητα του θεατρικού συγγραφέα έχει απασχολήσει ιστορικούς με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ήταν αμφιφυλόφιλος, κάτι που δεν θίγεται στην ταινία. Ωστόσο, για αυτό δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις.

Ονομαζόταν ο γιος του Σαίξπηρ Άμνετ;

Το όνομα του γιου του Σαίξπηρ ήταν Χάμεντ και πέθανε όταν ήταν 11 ετων κάτω από ασαφείς συνθήκες, ενώ στην ταινία παρουσιάζεται ότι πέθανε από βουβωνική πανώλη. Με τη Τζούντιθ ήταν όντως δίδυμα.

Τα ονόματά τους επιλέχθηκαν πιθανότατα προς τιμήν των γειτόνων της οικογένειας, Χάμνετ και Τζούντιθ Σάντλερ. Το ζευγάρι αργότερα ονόμασε τον πρωτότοκο γιο τους «Γουίλιαμ».

Κάποιοι ιστορικοί αναρωτιούνται αν ο Χάμνετ είχε κάποια εκ γενετής σωματική βλάβη ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ ως προς τα αίτια θανάτου έχουν διατυπώσει υποθέσεις για κάποιο τραυματισμό κατά τη γέννηση, ή για ασθένειες όπως δυσεντερία και τύφο που μάστιζαν τότε το Στράτφορντ. Χωρίς να αποκλείται και η πανώλη που εμφανιζόταν καθόλη τη διάρκεια του αιώνα.

Αν η πανώλη ήταν αυτή που σκότωσε τον Χάμνετ, πιθανότατα επρόκειτο για έναν επώδυνο θάνατο, που χαρακτηρίστηκε από αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες.

Η κηδεία του αγοριού αποτελεί επίσης ένα αμφιλεγόμενο κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας. Ο Χάμνετ τάφηκε στις 11 Αυγούστου 1596 και το αν ο πατέρας του ήταν παρών στον θάνατό του ή στην κηδεία του είναι αβέβαιο. Στην ταινία ο Σαίξπηρ παρουσιάζεται να είναι εκεί μόνο για την ταφή.

Όπως ο Γκριρ και ο βιογράφος Τζέιμς Σαπίρο, είναι βέβαιοι ότι ο Σαίξπηρ δεν ήταν σπίτι όταν πέθανε ο Χάμνετ, ίσως ούτε καν για την κηδεία. «Θα χρειαζόταν ένας αγγελιοφόρος από το Στράτφορντ τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε ημέρες για να βρει τον Σαίξπηρ», γράφει ο Σαπίρο.

Μια ακόμη απόδειξη είναι ότι ο Σαίξπηρ δεν άφησε καμία μαρτυρία για να διαβάσει για τον Χάμνετ στην κηδεία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσοι ζούσαν στο Στράτφορντ, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας Άννας και των αδελφών Τζούντιθ και Σουζάνα, ήταν παρόντες, καθώς και οι οικογενειακοί φίλοι Χάμνετ Σάντλερ και Τζούντιθ Σάντλερ.

Είναι ο Άμλετ εμπνευσμένος από τον θάνατο του γιου του;

Στην ταινία φαίνεται ο Σαίξπηρ να εξέφρασε όλη του τη θλίψη για τον χαμό του γιου του και την αποτυχία του να είναι δίπλα στην οικογένειά του στη συγγραφή του «Άμλετ». Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο «Άμλετ» φέρει τη γονική θλίψη και ενοχή που θα μπορούσε να συνδέει τα δυο πρόσωπα, κάποιοι ιστορικοί εντοπίζουν στοιχεία στο θεατρικό «Βασιλιάς Ιωάννης» που ακολούθησε αμέσως μετά τον θάνατο Άμνετ, όπου η θλιμμένη μητέρα Κωνσταντία αναφέρει ότι «Η θλίψη γεμίζει το δωμάτιο του απόντος παιδιού μου», ωστόσο άλλη λένε ότι ο Σαίξπηρ έγραψε και ελαφριές κωμωδίες μετά τον θάνατό του γιου του.