Γιατί ο Στίβεν Κινγκ φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ - Το χαρακτηριστικό που τον τρομοκρατεί

Κάτι σίγουρα δεν πάει πολύ καλά στην πολιτική σκηνή μιας χώρας όταν ο «μαέστρος» του τρόμου δηλώνει πως τον φοβίζει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό μάλλον θα έπρεπε να είναι το καμπανάκι…

Ο Στίβεν Κινγκ είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους συγγραφείς παγκοσμίως. Τα έργα του έχουν σημαδέψει (όχι απαραίτητα με θετικό τρόπο) εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά την υφήλιο. Τα βιβλία του σαρώνουν τις πωλήσεις αρκετά συχνά και όχι άδικα. Ο ίδιος, εκτός από συγγραφέας, είναι κι ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τις απόψεις του.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στο παρελθόν πως αν δήλωνε ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος, θα έβγαινε για να ελέγξει αν ισχύει. Πιο πρόσφατα, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο MSNBC, είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ένα χαρακτηριστικό που του προκαλεί τρόμο.

«Πιστεύει ότι είναι αλάνθαστος. Δεν θέλω να πω ότι είναι τρελός, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνος».

Στην συνέχεια, η δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς θα ταίριαζε ο Τραμπ σε ένα από τα βιβλία του. Εκεί ο διάσημος συγγραφέας δεν συγκρατήθηκε ιδιαίτερα. «Το κακό τέλος θα ήταν να κερδίσει και μια τρίτη θητεία και έχει τα πάντα υπό τον έλεγχο του. Είναι μια τρομακτική ιστορία ο Τραμπ, έτσι δεν είναι;».

Τα βιτριολικά βέλη του Κινγκ πάντως δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως ο συγγραφέας «έχει περάσει αρκετό χρόνο ασχολούμενος με την μυθοπλασία, είναι λογικό να έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».

Αδιαμφισβήτητα, το να φοβάται ο Στίβεν Κινγκ τον Τραμπ είναι από μόνο του κάτι τρομακτικό.