Χιονάτη: H νέα ταινία του γνωστού παραμυθιού γέννησε ιδεολογικούς πολέμους

Θα βρίσκαμε λόγο να τσακωθούμε και με αφορμή τη νέα ταινία της Χιονάτης, αυτή που θα φέρει αληθινούς ηθοποιούς στους βασικούς ρόλους, δηλαδή τη Ρέιτσελ Ζίγκλερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Γκαλ Γκαντό στο ρόλο της κακιάς μητριάς; Φυσικά και θα βρίσκαμε. Θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει.No Politica;

Τι συμβαίνει;

H Ρέιτσελ Ζέγκλερ έχει κολομβιανή καταγωγή και έχει «τολμήσει» να αναλάβει την ερμηνεία μιας ηρωίδας που λέγεται «Χιονάτη», που είναι δηλαδή λευκή σαν το χιόνι και δεν κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Αλλοίμονο, η Ρέιτσελ έχει εκφραστεί υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ η επί της οθόνης μητριά της, έχει ξεκάθαρη στάση υπέρ του Ισραήλ. Ήδη, από αυτό casting, έχει βαρύνει το κλίμα.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μαρκ Γουέμπ προσπάθησε να υπερασπιστεί το project λέγοντας: «Πιστεύω πως όλες οι καλές ιστορίες εξελίσσονται με τον καιρό. Γίνονται αντανάκλαση του κόσμου στον οποίο ζούμε». Ωστόσο, ακόμα και αυτή η τοποθέτηση δεν βοήθησε την τεράστια πόλωση γύρω από αυτή την παραγωγή.

Η παραγωγή αυτή έχει ξεκινήσει από το 2019, ενώ η Ζίγκλερ πήρε το ρόλο το 2021. Έκτοτε, οι επιθέσεις για την υποτιθέμενη «πολιτική ορθότητα» της ταινίας πολλαπλασιάστηκαν, μετατρέποντάς την σε πεδίο έκφρασης απόψεων που ελάχιστη σχέση έχουν με το παραμύθι στο οποίο βασίζεται. Πρόσφατα, το περιοδικό Hollywood Reporter αναρωτήθηκε: «Μήπως κάποια λάθη στις δημόσιες σχέσεις, σε συνδυασμό με την “woke” υστερία, έχουν μετατρέψει το marketing της ταινίας σε δηλητηριασμένο μήλο;».

Παράλληλα, υπήρξαν και πιο επιθετικές φωνές. Η συντακτική ομάδα της New York Post – που ανήκει στον Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιοκτήτη και του Fox News – έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι η ταινία είναι ήδη οικονομική καταστροφή, προτού καν προβληθεί: «Η διαμάχη για τη “Χιονάτη” της Disney το αποδεικνύει ξανά: Go woke, go broke!» («Αν είσαι με τους woke, θα χρεοκοπήσεις!»).

Πρίγκηπας ή στόκερ;

Όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά η Χιονάτη στους κινηματογράφους (1937), το όνειρο κάθε κοριτσιού ήταν να βρει τον πρίγκηπα του. Σήμερα, σχεδόν 90 χρόνια μετά, οι αξίες έχουν αλλάξει και δεν είναι ακριβώς «προτεραιότητα» για τη μέση γυναίκα να εμφανιστεί ο πρίγκιπας και να τη σώσει με ένα φιλί, μετά το δάγκωμα του δηλητηριασμένου μήλου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της, η Ζέγκλερ είχε δηλώσει στην εκπομπή Extra ότι στην παλιά ταινία υπήρχε «μεγάλη έμφαση σε μια ερωτική ιστορία με έναν τύπο που στην ουσία τη... στοκάρει». Η Ζέγκλερ γελούσε όταν το έλεγε. Παρόλα αυτά, από τότε ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις, με κάποιους στα social media να την κατηγορούν ότι είναι «αντίθετη στην αγάπη». Κατέστρεψε το μύθο, ή μήπως απλά μιλούσε ως ένα σύγχρονο κορίτσι, που «διαβάζει» τα νοήματα των ταινιών με μυαλό και συναίσθηση του 2025; Μάλλον κανείς δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει η Ρέιτσελ.

H Γκαλ Γκαντο στο ρόλο της Κακιάς Μητριάς. | Outnow.ch

Και δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα της Disney με τη Χιονάτη. Υπάρχει διάχυτη διαδικτυακή φημολογία ότι η ταινία μπορεί απλά να μην είναι καλή.

Μερικοί αντέδρασαν και μόνο στην ιδέα ότι μια Λατίνα ηθοποιός θα ενσάρκωνε μια ηρωίδα που λέγεται «Χιονάτη». Εκτός από τις κριτικές για την «μη-παραδοσιακή» επιλογή, η Ζέγκλερ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης. Αντίστοιχα είχε συμβεί και με την Χάλι Μπέρι, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο της Άριελ στο «Η Μικρή Γοργόνα» του 2023.

Περισσότερο Politica δεν γίνεται

Μετά τις αμερικανικές εκλογές του 2024, οι αντιδράσεις κλιμακώθηκαν. Η Ζέγκλερ έγραψε στο Instagram ότι ένιωθε φοβισμέν και έγραφε πικρόχολα σχόλια όπως «οι ψηφοφόροι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ να μη γνωρίσουν ποτέ την ειρήνη». Η Μέγκιν Κέλι, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, την αποκάλεσε «γουρούνι» στην εκπομπή της, λέγοντας ότι η Disney θα πρέπει να ξανακάνει casting για τον ρόλο. Η Ζέγκλερ ζήτησε συγγνώμη από τους ψηφοφόρους του Τραμπ, λέγοντας ότι «άφησα τα συναισθήματά μου να με παρασύρουν».

Τώρα ως προς τους νάνους και εδώ η ταινία προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Πίτερ Ντίνκλατζ, ίσως ο πιο διάσημος ηθοποιός με νανισμό, αμφισβήτησε την ταινία πριν ακόμη αποκαλυφθούν πολλές λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντας το παραμύθι του 1937 ως «οπισθοδρομική ιστορία για επτά νάνους που ζουν σε μια σπηλιά». Η Disney ανακοίνωσε την επόμενη μέρα ότι «για να αποφευχθούν τα στερεότυπα της αρχικής ταινίας, παίρνουμε διαφορετική προσέγγιση για αυτούς τους επτά χαρακτήρες».

Στην πράξη, οι επτά χαρακτήρες είναι CGI και η Disney τους αποκαλεί «μαγικά πλάσματα», όχι νάνους. Όμως, ακόμη και μια ματιά στο trailer δείχνει πως μοιάζουν ακριβώς με νάνους σε CGI. Παραμένουν οι ίδιοι χαρακτήρες: Χαρούμενος, Γκρινιάρης, Υπναράς, Συναχομένος, Σοφός, Ντροπαλός και Χαζούλης.

Φυσικά, οι ηθοποιοί με νανισμό αντέδρασαν. Υποστήριξαν ότι η Disney τους στερεί επαγγελματικές ευκαιρίες. Ένας από αυτούς δήλωσε στη Daily Mail: «Νομίζω πως η Disney προσπαθεί υπερβολικά να είναι πολιτικά ορθή, αλλά με αυτό τον τρόπο βλάπτει την καριέρα και τις ευκαιρίες μας».

Τελικά πώς τα πάει η ταινία;

Μέτρια! Έκανε πρεμιέρα πριν τέσσερις μέρες, με εισπράξεις 50 εκατομμυρίων δολαρίων (το μπάτζετ ήταν στα 200 εκατομμύρια). Αν τα καταφέρουν να διαχειριστούν τα - πολλά - μέτωπα κάνσελ, ίσως και να έρθει η επιτυχία.

Με στοιχεία από BBC Culture.