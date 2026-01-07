Μενού

«Η Αγγελία» θα επιστρέψει στους κινηματογράφους με σίκουελ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

Το ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στη σειρά βιβλίων της Φρίντα ΜακΦάντεν, πήρε και επίσημα το πράσινο φως.

Η Αγγελία
Τρέιλερ - Η Αγγελία | YouTube/spentzosfilm
Σε λιγότερο από μήνα, από την κινηματογραφική πρεμιέρα, η Αγγελία (The Housemaid) με τη Σίντνεϊ Σουίνι θα αποκτήσει σίκουελ. Όσοι έχουμε διαβάσει τα best seller βιβλία της Φρίντα ΜακΦάντεν - η ταινία βασίζεται στο πρώτο της ομώνυμο μυθιστόρημα - ήμασταν σίγουροι για αυτή την εξέλιξη.

Συν τοις άλλοις, το ψυχολογικό θρίλερ είχε την εισπρακτική επιτυχία που ήθελε η Lionsgate (συγκέντρωσε 133 εκατ. δολάρια τις πρώτες δύο εβδομάδες), επομένως ήταν μονόδρομος για να πάρει το πράσινο φως.

