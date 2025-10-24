Μενού

Η χολιγουντιανή επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο «Ebenezer: A Christmas Carol»

Ο Τζόνι Ντεπ έρχεται σε μια νέα χριστουγεννιάτικη ταινία.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Σε μία ακόμη τολμηρή κίνηση, μετά τη συγχώνευση με τη Skydance, προχωρά η Paramount, η οποία βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τον Τζόνι Ντεπ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Τρίβουμε ήδη τα χέρια μας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τι Γουέστ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Νάθανιελ Χάλπερν. Μάλιστα, η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, όπως γράφει το Deadline

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ