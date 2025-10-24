Η χολιγουντιανή επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο «Ebenezer: A Christmas Carol»

Σε μία ακόμη τολμηρή κίνηση, μετά τη συγχώνευση με τη Skydance, προχωρά η Paramount, η οποία βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τον Τζόνι Ντεπ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».
Τρίβουμε ήδη τα χέρια μας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τι Γουέστ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Νάθανιελ Χάλπερν. Μάλιστα, η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, όπως γράφει το Deadline.
