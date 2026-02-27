Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται σε Αθήνα και Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας ταινίας

Η Κέρκυρα και η Αθήνα θα υποδεχτούν μερικά σπουδαία ονόματα της διεθνούς σκηνής του κινηματογράφου καθώς ένα all-star cast, μεταξύ άλλων Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς, έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ.

Η νέα, ακόμη χωρίς τίτλο παραγωγή, όπως διαβάζουμε στο Greek City Times, περιγράφεται ως μια σκληρή δραματική ταινία με έντονα στοιχεία δράσης, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου, με βασικά spots την Κέρκυρα και την Αθήνα.

