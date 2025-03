Το KINO Athens μαζί με το Πάντειο φιλοξενούν ελληνογαλλικές ταινίες μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας ΚΙΝΟ ATHENS, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολιτισμός ΙV: Κινηματογράφος του Τμήματος Ε.Μ.ΠΟ. του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σας προσκαλούν στην προβολή ταινιών μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή των ελληνογαλλικών ταινιών μικρού μήκους, πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, που φιλοξένησε το Φεστιβάλ στo πλαίσιo του ειδικού αφιερώματος Grec Focus: Little Spartacus| Μικρός Σπάρτακος της Sara Ganem, The day before tomorrow | Πριν το αύριο του Andreas Paterakis και The seaweed in your hair | Τα φύκια στα μαλλιά σου της Daphné Hérétakis.

Σκηνή «The day before tomorrow»

Θα ακολουθήσουν οι προβολές των βραβευθέντων ταινιών μικρού μήκους του Φεστιβάλ Les yeux verts | Πράσινα Μάτια του Sacha Teboul (Διεθνές Διαγωνιστικό) και Συγκρουόμενα της Έφης Αναγνωστίδου (Εθνικό Διαγωνιστικό), ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση και θέμα Ανεξάρτητος Κινηματογράφος: Μύθοι και Προοπτικές, σε συντονισμό του Καθηγητή κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

18.00 – 19.00 Grec Focus

Little Spartacus| Μικρός Σπάρτακος

Sara Ganem

2023, 28’

Στα γαλλικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

The day before tomorrow | Πριν το αύριο

Andreas Paterakis

2018, 19’

Στα γαλλικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

The seaweed in your hair | Τα φύκια στα μαλλιά σου

Daphné Hérétakis

2016, 8’

Στα γαλλικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

19.00 – 20.00 : Βραβείο Μικρού Μήκους KINO

Les yeux verts | Πράσινα Μάτια

Sacha Teboul

2024, 29’

Στα γαλλικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Συγκρουόμενα | Bumber cars

Έφη Αναγνωστίδου

2024, 9’

Στα ελληνικά

20.00 – 21.00: Συζήτηση

Ανεξάρτητος Κινηματογράφος: Μύθοι και Προοπτικές

Μιλούν οι κ.κ.:

Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Ε.Κ.Κ.

Νίνα Βελιγράδη, Διευθύντρια Kino Athens

Κωνσταντίνος Βασίλαρος, Παραγωγός (StudioBauhaus)

Νίκος Νικολόπουλος, Σκηνοθέτης, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε.Κ.