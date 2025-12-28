Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» - Η μεγάλη επιστροφή του Τόμι Σέλμπι

Τέσσερα χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό της σειράς Peaky Blinders, ο μύθος των Shelby επιστρέφει με τον πιο θορυβώδη τρόπο.
Το επίσημο trailer της Netflix για την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» επαναφέρει τον Κίλιαν Μέρφι στον εμβληματικό ρόλο του Τόμας Σέλμπι, ανοίγοντας με σκηνές έντασης και πυροβολισμών που μάς θυμίζουν γιατί η σειρά θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας.
Η ταινία αποτελεί άμεση συνέχεια της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς και αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.
