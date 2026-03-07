Μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπαίνει στο Netflix

Τα τελευταία χρόνια το Netflix έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για το ελληνικό σινεμά, εμπλουτίζοντας τον κατάλογό του με πολλές επιτυχημένες ελληνικές ταινίες να έχουν ανέβει στην πλατφόρμα streaming.

Στη λίστα του Netflix με τις ελληνικές ταινίες, μπορεί να βρει κανείς δημοφιλείς τίτλους και ταινίες κάθε είδους και σύγχρονες παραγωγές που αξίζει να δείτε.

«Πίσω από τις θημωνιές», η ελληνική ταινία που μπαίνει στο Netflix

Η δραματική ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» (2022) σε σκηνοθεσία και σενάριο της Ασημίνας Προέδρου και με πρωταγωνιστές τους Στάθη Σταμουλακάτο, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστο Κοντογεώργη και Πασχάλη Τσαρούχα, θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 15 Μαρτίου.

Με φόντο τα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα τη λίμνη Δοϊράνη, η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται το 2015, κατά την περίοδο που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είχαν κλείσει τα σύνορά τους με αποτέλεσμα των εγκλωβισμό εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών στα βόρεια ελλαδικά σύνορα.

Η ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Ασημίνας Προέδρου και απέσπασε συνολικά 10 βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου για την Ασημίνα Προέδρου και του Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Στάθη Σταμουλακάτου.

Δείτε το τρέιλερ:

Επίσημη σύνοψη ταινίας:

Ένα τραγικό γεγονός στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Σενάριο: Ασημίνα Προέδρου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Ηλέκτρα Βενάκη

Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Παραγωγή/Production: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska, Αργοναύτες ΑΕ, FICTION PARK, Sektor Film

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία

Διάρκεια: 118 min