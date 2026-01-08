Μυριαγκός για Καποδίστρια: «Περίμενα ότι θα προκύψουν αντιπαραθέσεις»

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ταινία Καποδίστριας, ο Αντώνης Μυριαγκός, που υποδύεται τον Ιωάννη Καποδίστρια, μίλησε στο skai.gr και στάθηκε τόσο στο βάρος του ρόλου όσο και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η κινηματογραφική προσέγγιση της ιστορικής μορφής.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός επισήμανε πως:

«Περίμενα ότι θα προκύψουν συζητήσεις πολύ έντονες και αντιπαραθέσεις. Είναι κάτι που το γνώριζα, ακριβώς επειδή ο Καποδίστριας είναι ένα ανοιχτό τραύμα, με την έννοια ότι για κάποιους θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αυτό που διακρίνω εγώ είναι ότι ναι, από τη μια πλευρά έχουμε αρνητικές κριτικές και πολύ έντονες αντιδράσεις. Τις ακούω, ακούω όμως και τον κόσμο που πάει στις αίθουσες, βλέπει την ταινία και συγκινείται.

» Εγώ δεν έχω βρεθεί ακόμα στην αίθουσα με κόσμο για να αφουγκραστώ λίγο το κοινό αίσθημα. Ακούω περισσότερο περιγραφές που μου λένε διάφοροι, ότι δηλαδή… πήγαμε και ο κόσμος ανταποκρίνεται, βγαίνει συγκινημένος.

» Εμένα δεν μπορεί να με αφήσει αδιάφορο ούτε και να υποτιμήσω όλον αυτόν τον κόσμο και να δώσω μια εξήγηση πολύ απλοϊκή, ότι ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος για τηλεσκουπίδια, ας πούμε, όπως έχω ακούσει».