Nostalgia alert: Με αυτές τις 10 ταινίες περνούσαμε τα κυριακάτικα μεσημέρια των '00s

Κυριακή στα ‘00s: μία ημέρα που έχουμε όλοι στις μνήμες σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Μετά το μεσημεριανό φαγητό που ίσως ήταν κάποιο από τα αγαπημένα μας φαγητά, καθόμασταν στον καναπέ, με την τηλεόραση να παίζει στο βάθος.
Τότε, πολύ πριν από τις streaming πλατφόρμες και τις αμέτρητες επιλογές που βρίσκουμε σήμερα με το πάτημα ενός κουμπιού, υπήρχε μια ξεχωριστή χαρά στο να πετυχαίνουμε τυχαία στην τηλεόραση μια αγαπημένη ταινία.
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