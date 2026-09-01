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Nostalgia alert: Με αυτές τις 10 ταινίες περνούσαμε τα κυριακάτικα μεσημέρια των '00s

Η Κυριακή στα ‘00s ήταν μία ιεροτελεστία και σχεδόν όλοι έχουμε τις ίδιες μνήμες και βλέπαμε τις ίδιες ταινίες.

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Γαλάζια Λίμνη | IMDB
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Κυριακή στα ‘00s: μία ημέρα που έχουμε όλοι στις μνήμες σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Μετά το μεσημεριανό φαγητό που ίσως ήταν κάποιο από τα αγαπημένα μας φαγητά, καθόμασταν στον καναπέ, με την τηλεόραση να παίζει στο βάθος.

Τότε, πολύ πριν από τις streaming πλατφόρμες και τις αμέτρητες επιλογές που βρίσκουμε σήμερα με το πάτημα ενός κουμπιού, υπήρχε μια ξεχωριστή χαρά στο να πετυχαίνουμε τυχαία στην τηλεόραση μια αγαπημένη ταινία.

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