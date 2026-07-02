Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Η πολυαναμενόμενη, νέα ταινία της Α24, το ζεϊμπέκικο του Γουίλεμ Νταφόε, νέες παραγωγές και κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Πρόσκληση (2026)

Ο Τζο και η Αντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας. Ένα ατμοσφαιρικό οικογενειακό δράμα γεμάτο μυστικά, εξουσία και υπόγειες συγκρούσεις, όπου μια πολυτελής γιορτή γενεθλίων σε ένα ιδιωτικό ελληνικό νησί μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην πατριαρχική εξουσία και την προσωπική ελευθερία.

The Birthday Party (2025)

Η ταινία Πάρτυ Γενεθλίων διασκευή ενός λογοτεχνικού μπεστ σέλερ του Πάνου Καρνέζη, βασισμένου σε φανταστική βιογραφία του Αριστοτέλη Ωνάση. Ένα ατμοσφαιρικό οικογενειακό δράμα γεμάτο μυστικά, εξουσία και υπόγειες συγκρούσεις, όπου μια πολυτελής γιορτή γενεθλίων σε ένα ιδιωτικό ελληνικό νησί μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην πατριαρχική εξουσία και την προσωπική ελευθερία.

Ο Θάνατος του Robin Hood (2026)

Η ταινία «Ο Θάνατος του Robin Hood» (The Death of Robin Hood) είναι η νέα ταινία του Μάικλ Σαρνόσκι η οποία περιστρέφεται γύρω από έναν μοναχικό άνδρα ο οποίος παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη έγκλημα και δολοφονίες, βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, που του προσφέρει μια ευκαιρία για λύτρωση. Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες του παράνομου αλλά θρυλικού Ρομπέν των Δασών. Μια σκοτεινή εκδοχή του θρύλου του Ρομπέν των Δασών με τους Χιου Τζάκμαν και Τζόντι Κόμερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Όσα Ξέρει η Μαριέλ (2025)

Η ταινία του του Φρεντερίκ Χάμπαλεκ ακολουθεί τους Γιούλια και Τόμπιας, οι οποίοι φαίνονται το τέλειο ζευγάρι, ωστόσο τα προβλήματα συσσωρεύονται. Η εύθραυστη ισορροπία τους καταρρέει, όταν η κόρη τους Μαριέλ αναπτύσσει ξαφνικά τηλεπαθητικές ικανότητες, που της δίνουν τη δύναμη να βλέπει και να ακούει όλα όσα κάνουν οι γονείς της, μέρα και νύχτα. Αντιμέτωποι με ένα παιδί που δεν μπορεί να εξαπατηθεί, η Γιούλια και ο Τομπίας εμπλέκονται σε μια μάχη αποκαλύψεων. Καθώς τα πιο δυσάρεστα μυστικά τους έρχονται στο φως, εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι χειραγώγησης που οδηγεί σε όλο και πιο αμήχανες και παράλογες καταστάσεις, με απρόσμενες συνέπειες.

Ο Ανθρωποκυνηγός (1986)

Ενας ψυχοπαθής δολοφόνος είναι ελεύθερος και σκορπάει τον πανικό, καθώς σε κάθε πανσέληνο σκοτώνει από μια οικογένεια. Η αστυνομία και το FBI δηλώνουν αδυναμία να τον συλλάβουν, καθώς δεν έχουν στοιχεία. Ετσι στρέφονται προς τον πρώην πράκτορα του FBI Γουίλ Γκρέιαμ, που στο παρελθόν είχε συλλάβει τον Δρ Χάνιμπαλ Λέκτορ, ζητώντας τη βοήθειά του. Καθώς όμως ο Γκρέιαμ απουσιάζει από το προσκήνιο εδώ και καιρό, αποφασίζει να επισκεφθεί και πάλι τον Χάνιμπαλ στη φυλακή προκειμένου να μάθει από κοντά πώς σκέφτεται και επιλέγει τα θύματά του ένας ψυχοπαθής δολοφόνος.

Η Ημιτελής Ιστορία της Σίμα (2023)

Ενα σύγχρονο κοινωνικό δράμα του Αλιρεζά Σαμαντί για την εποχή της πληροφορίας και των social media. Ο Δρ. Αράς Σιμίν ζει μια επιτυχημένη και τακτοποιημένη ζωή, μέχρι τη στιγμή που μια είδηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατρέπει τα πάντα. Ξαφνικά αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ελέγξει, αναγκάζεται να παλέψει για να προστατεύσει την υπόληψη, τη ζωή και την αλήθεια του, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία γίνεται όπλο.