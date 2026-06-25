Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Το πολυαναμενόμενο και συγκινητικό αριστούργημα των Καννών, θρίλερ, ελληνικές ταινίες και κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ρομέρια (2025)

Η ταινία Κάρλα Σιμόν που ξεχώρισε στο φεστιβάλ Καννών. Το σενάριο ακολουθεί την18χρονη Μαρίνα η οποία ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.

Fuze (2026)

Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος.​

«72 Ωρες Προθεσμία» (2026)

Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου.

«Νόβακ» (2025) του Χάρη Λαγκούση

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χάρη Λαγκούση έρχεται στις ελληνικές αίθουσες.

Ο Δρ. Νόβακ, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, στοιχειωμένος από το σκοτεινό παρελθόν του. Ενας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στην ξεχασμένη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει. Ο Νόβακ δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχθούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα.

«Η Μεγάλη Σφαγή των Β' ΚΑΠΗ Αλίμου» (2026)

Η νέα κωμωδία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου. Ενα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής.

«Η Γκαρσονιέρα» (1960)

Το βραβευμένο με Όσκαρ μελαγχολικό αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ, με τη μεγάλη συνάντηση του Τζακ Λέμον με τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έρχεται στη ελληνικές αίθουσες.

Ο Μπάξτερ, ένας συνεσταλμένος και μοναχικός υπάλληλος σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, προσπαθεί να προοδεύσει επαγγελματικά με έναν μάλλον ανήθικο τρόπο: δανείζει το διαμέρισμά του στα ανώτερα στελέχη για τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Η στρατηγική του φαίνεται να αποδίδει, μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτει πως ανάμεσα στις γυναίκες που φέρνουν οι προϊστάμενοί του στο σπίτι του βρίσκεται και εκείνη για την οποία τρέφει βαθιά αισθήματα.

«Υπεράνω Πάσης Υποψίας» (1970)

Σε μια περίοδο εσωτερικής πολιτικής αναταραχής, ο επιθεωρητής της ιταλικής αστυνομίας με το προσωνύμιο Δόκτωρ αναλαμβάνει μια καθοριστική αποστολή: να καταπνίξει τους πολιτικούς αντιφρονούντες… και στη συνέχεια να κόψει το λαιμό της ερωμένης του, Αουγκούστα Τέρτσι. Αλλά καθώς οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών σαρώνουν τον τόπο του φόνου, ο ίδιος ο Δόκτωρ τίθεται επικεφαλής της έρευνας. Και, καθώς κάθε στοιχείο που ανακαλύπτεται -με τον πιο διεστραμμένο τρόπο όπως έχει τοποθετηθεί από τον ίδιο τον επιθεωρητή- οδηγεί κατευθείαν σε εκείνον… τολμά κανείς να κάνει κάτι γι’ αυτό;

«Οι Ονειροπόλοι» (2003)

Με φόντο την ταραχώδη πολιτική περίοδο των γεγονότων της άνοιξης του ’68 στη Γαλλία, όταν η φωνή των νέων αντηχούσε σε όλη την Ευρώπη, τρεις φοιτητές έρχονται κοντά μέσα από το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο. Μόνοι στο Παρίσι με τους γονείς να λείπουν για διακοπές, η Ιζαμπέλ (Εύα Γκριν) και ο αδελφός της, Τεό (Λουί Γκαρέλ), προσκαλούν έναν Αμερικανό συμφοιτητή τους, τον Μάθιου, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Πιτ, να μείνει για λίγο στο σπίτι μαζί τους. Παίζοντας ψυχολογικά παιχνίδια, δοκιμάζουν τα όρια και δημιουργούν έναν δικό τους κόσμο, φορτισμένο με ερωτισμό, από τον οποίο ξυπνούν μόνο όταν μια πέτρα εκτοξεύεται από τις φοιτητικές ταραχές που μαίνονται στον δρόμο από κάτω, και σπάει το παράθυρο.