Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 11/12

Αυτή την εβδομάδα, πρωταγωνιστούν στα σινεμά η Αργυρή Άρκτος του φεστιβάλ Βερολίνου, ένα χριστουγεννιάτικο θρίλερ καθώς και ο νέος Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs,The Monkey) με ένα ακόμη horror.

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα

Η Αργυρή Άρκτος του Φεστιβάλ Βερολίνου, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μέρι Μπρόνστεϊν, που απέσπασε και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.

Με τη ζωή της κυριολεκτικά να καταρρέει γύρω της, η Λίντα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τη μυστηριώδη ασθένεια του παιδιού της, τον απόντα σύζυγό της, μία αγνοούμενη θεραπευόμενή της και μια ολοένα και πιο εχθρική σχέση με τον δικό της θεραπευτή.

Ρενουάρ

Στο Τόκιο το καλοκαίρι του 1987, η Φούκι, ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα της. Καθώς η μητέρα της είναι απορροφημένη με τη δουλειά και την φροντίδα του συζύγου της, η Φούκι περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές παρατηρώντας και εξερευνώντας τον ενήλικο κόσμο γύρω της. Σε σκηνοθεσία της Τσι Χαγιακάουα.

Misericordia

Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του για την κηδεία του πρώην αφεντικού του, του φούρναρη του χωριού, εξελίσσεται σταδιακά σε μια δίνη παραδοξότητας, αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών εξελίξεων. Όσο η προσωρινή παραμονή του νεαρού στο σπίτι της χήρας του εκλιπόντος παρατείνεται, τόσο περισσότερο αρχίζει να επισκιάζεται από μια μυστηριώδη εξαφάνιση, τις απειλητικές διαθέσεις ενός γείτονα και τις παρεξηγήσιμες προθέσεις ενός ιερέα.

Ο Αλέν Γκιροντί, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του πλέον απρόβλεπτου και τολμηρού γάλλου δημιουργού σήμερα, μας παραδίδει μία ταινία υφέρποντος ερωτισμού και σκοταδιού, με νότες κωμικού παραλόγου.

Keeper

Ο Όσγκουντ Πέρκινς ("Longlegs", "The Monkey") επιστρέφει με ένα νέο είδος τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα.

Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα

Remake της ομότιτλης cult ταινίας των 80s («Silent Night, Deadly Night»), μια γιορτινή μαύρη κωμωδία–τρόμου.

Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του από έναν άντρα που φοράει τη στολή του Άγιου Βασίλη. Τραυματισμένος ψυχικά και στοιχειωμένος από τις μνήμες, μεγαλώνοντας μετατρέπεται σε έναν άνδρα αποφασισμένο να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για τον εφιάλτη της παιδικής του ηλικίας.



Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς

Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή.



Το Δέντρο που Πληγώναμε του Δήμου Αβδελιώδη

Η κλασική ταινία του Δήμου Αβδελιώδη σε επανέκδοση. Στη Χίο του 1960, δύο μικρά αγόρια και πολύ καλοί φίλοι έρχονται σε σύγκρουση λίγο πριν από το κλείσιμο του σχολείου για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η φιλία των δύο αγοριών δοκιμάζεται, εξαιτίας ενός ατυχούς περιστατικού.