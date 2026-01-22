Η κούρσα για τα Όσκαρ 2026 κορυφώνεται σήμερα, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε live τις πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες σε 24 κατηγορίες.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι ηθοποιοί Danielle Brooks («The Color Purple») και Lewis Pullman («The Testament of Ann Lee»), σε μια ζωντανή μετάδοση.

Φέτος, η τελετή αποκτά ιστορική διάσταση: για πρώτη φορά αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή των διευθυντών κάστινγκ, με τη νέα κατηγορία να τιμά έως δύο επαγγελματίες ανά ταινία.

Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη διαγωνιστικής κατηγορίας μετά το 2001, όταν θεσπίστηκε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων - μια αλλαγή που σηματοδοτεί τη συνεχή εξέλιξη του θεσμού και την ανάγκη να αναδειχθούν κρίσιμοι δημιουργικοί ρόλοι της κινηματογραφικής παραγωγής.

Υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία

Βουγονία (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Αμνετ (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)

Συναισθηματική Αξία (Neon)

Αμαρτωλοί (Warner Bros.)

Ο Μυστικός Πράκτορας

F1: Η Ταινία

Train Dreams (Netflix)

Υποψήφιοι για καλύτερη σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»



Υποψήφιοι για Α’ Ανδρικό Ρόλο

Τιμοτέ Σαλαμέ, «Marty Supreme»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ήθαν Χοκ, «Μπλε Φεγγάρι»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Βάγκνερ Μόουρα, «Ο Μυστικός Πράκτορας»

Υποψήφιες για Α’ Γυναικείο Ρόλο

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα»

Κέιτ Χάντσον, «Song Sung Blue»

Renate Reinsve, «Συναισθηματική Αξία»

Έμμα Στόουν, «Βουγονία»

Υποψήφιοι για Β' Ανδρικό Ρόλο

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι για το «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς»

Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Υποψήφιες για Β' Γυναικείο ρόλο

Ελ Φάνινγκ, «Συναισθηματική Αξία»

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, «Συναισθηματική Αξία»

Έιμι Μάντιγκαν, «Όπλα»

Γουνμί Μοσάκου, «Αμαρτωλοί»

Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Υποψηφιότητες για καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

«Βουγονία» «Φρανκενστάιν» «Hamnet» «Η μία μάχη μετά την άλλη» «Όνειρα με τρένο» Υποψηφιότητες για καλύτερο πρωτότυπο σενάριο «Μπλε Φεγγάρι» «Ήταν απλώς ένα ατύχημα» «Marty Supreme» «Συναισθηματική Αξία» «Αμαρτωλοί»

Υποψηφιότητες για καλύτερο μακιγιάζ και χτενίσματα

«Φρανκενστάιν»

«Κοκούχο»

«Αμαρτωλοί»

«Η Μηχανή Συντριβής»

«Η Άσχημη Θετή Αδελφή»

Υποψηφιότητες για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική

«Βουγονία»

«Φρανκενστάιν»

«Hamnet»

«Η μία μάχη μετά την άλλη»

Υποψήφιοι για πρωτότυπο τραγούδι

«Dear Me» από το «Diane Warren: Relentless»

«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

«I Lied To You» από το «Sinners»

«Sweet Dreams Of Joy» από το «Viva Verdi!»

«Train Dreams» από το «Train Dreams»

Υποψηφιότητες για το καλύτερο κάστινγκ (Η νέα κατηγορία)

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Η μία μάχη μετά την άλλη»

«Ο Μυστικός Πράκτορας»

«Αμαρτωλοί»

Υποψηφιότητες για καλύτερο σχεδιασμό κοστουμιών

«Άβαταρ: Φωτιά και Στάχτη»

«Φρανκενστάιν»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Αμαρτωλοί»

Υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

«Άρκο»

«Έλιο»

«Κυνηγοί Δαιμόνων της K-Pop»

«Μικρή Αμελί»

«Ζωοπαπία 2»

Υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

«Πεταλούδα» «Αιώνια πράσινο» «Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια» «Σχέδιο Συνταξιοδότησης» «Οι Τρεις Αδελφές»

Υποψηφιότητες για καλύτερο μοντάζ

«F1»

«Marty Supreme»

«Η μία μάχη μετά την άλλη»

«Συναισθηματική Αξία»

«Αμαρτωλοί»



Υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους ταινία – Live Action

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Υποψηφιότητες για ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

The Perfect Neighbour (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin

Υποψηφιότητες για ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Όλα τα άδεια δωμάτια»

«Οπλισμένοι μόνο με μια κάμερα: Η ζωή και ο θάνατος του Μπρεντ Ρενό»

«Τα παιδιά δεν πια: «Ήταν και φεύγουν»»

«Ο διάβολος είναι απασχολημένος»

«Τέλεια παράξενη»

Υποψηφιότητες για καλύτερο ήχο

«F1»

«Φρανκενστάιν»

«Μία μάχη μετά την άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Σιράτ»

Υποψηφιότητες για οπτικά εφέ

«Avatar: Φωτιά και Στάχτη»

«F1»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

«Sinners»

Υποψήφιοι για καλύτερη φωτογραφία

Ντάριους Κόντζι για το «Marty Supreme»

Ντάν Λόστσεν για το «Frankenstein»

Μάικλ Μπάουμαν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς»

Αντόλφο Βελόζο για το «Train Dreams»

Υποψηφιότητες για διεθνή ταινία

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

O Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)

Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)