Πέντε ταινίες του Netflix που δεν είδε σχεδόν κανείς τη φετινή χρονιά

Η παρακολούθηση ταινιών στις πλατφόρμες είναι από τους κυρίαρχους τρόπους ψυχαγωγίας αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, με το Netflix να είναι ο πιο δυνατός παίκτης στο παιχνίδι του streaming.

Η πλατφόρμα δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση «What We Watched» για το α' εξάμηνο του 2025, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα για όλες τις ταινίες και τις σειρές που προβάλλονται σε όλες τις χώρες που είναι διαθέσιμο το Netflix.

Πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες της πλατφόρμας όμως, υπήρξαν και εκείνες οι ταινίες που δεν τα πήγαν πολύ καλά στις προβολές, όπως γράφει και το δημοσίευμα του Metro, παρόλο που οι περισσότερες ακολουθούν μια κλασική συνταγή επιτυχίας ή πρωταγωνιστούν σε αυτές μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Αυτές λοιπόν είναι οι ταινίες που συγκέντρωσαν τις λιγότερες προβολές σε όλες τις χώρες:

ΧΟΧΟ

Με ένα καστ που περιλαμβάνει τη διάσημη τραγουδίστρια Hayley Kiyoko και τη Sarah Hyland του Modern Family, η αμερικάνικη δραματική ταινία XOXO, φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία και την αισθητική της πλατφόρμας, αλλά, δεν έχει τις προβολές που έχουν καταφέρει να κερδίσουν άλλες πρωτότυπες ταινίες του Netflix. Το σενάριο ακολουθεί τις ζωές έξι αγνώστων, οι οποίοι γνωρίζονται κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης νύχτας ρομαντισμού και κυνηγιού ονείρων.

Unicorn Store

Το Unicorn Store είναι μια αμερικανική ταινία φαντασίας που ακολουθεί μια φαντασμένη ζωγράφο που απέτυχε στην Σχολή Καλών Τεχνών και δουλεύει ως υπάλληλος γραφείου και επιθυμεί να υιοθετήσει έναν μονόκερο. Η ταινία προβλήθηκε πρώτη φορά το 2017 στο Τορόντο, μόνο που δεν κατάφερε να βρει διανομή και έτσι δύο χρόνια αργότερα αγόρασε τα δικαιώματα το Netflix στο οποίο πλέον προβάλλεται, όχι βέβαια με τρομερή επιτυχία.

Underworld: Evolution

Το Underworld: Evolution είναι μια αμερικανική σειρά ταινιών δράσης-τρόμου με βρικόλακες και λυκάνθρωπους. Με ηθοποιούς όπως οι Michael Sheen, Kate Beckinsale και Bill Nighy, θα περίμενε κανείς ότι αυτή η σειρά θα έκανε περισσότερες προβολές, αλλά φαίνεται ότι, μαζί με το prequel και το sequel, αυτή η σειρά δεν τα πάει και τόσο καλά στο chart του Netflix.

Το Ορφανοτροφείο

Στο ισπανικό θρίλερ Ορφανοτροφείο, ο γιος ενός ζευγαριού αρχίζει να έχει μια ανησυχητική συμπεριφορά και να παίζει παιχνίδια φαντασίας λίγο μετά την ανακαίνιση της οικογένειας και τη μετακόμισή της σε ένα διαμορφωμένο ορφανοτροφείο. Έχει λάβει υψηλή βαθμολογία, τόσο από τους κριτικούς (87%) όσο και από τους χρήστες (86%) στο Rotten Tomatoes, παρόλα αυτά δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τους συνδρομητές του Netflix.

The Good Mother

Με πρωταγωνίστρια την Χίλαρι Σουάνκ, η αστυνομική ταινία μυστηρίου The Good Mother ακολουθεί μια δημοσιογράφο η οποία μετά τον φόνο του αποξενωμένου γιου της, συνεργάζεται με την έγκυο κοπέλα του (Ολίβια Κουκ) για να εντοπίσουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του. Οι δυο τους θα αντιμετωπίσουν ένα κρυφό κύκλωμα ναρκωτικών και διαφθοράς και θα αποκαλύψουν ένα ακόμα πιο σκοτεινό μυστικό. Οι θεατές μάλλον θα επηρεάστηκαν από τις κακές κριτικές που έλαβε η ταινία και δεν μπήκαν καν στον κόπο να τη δοκιμάσουν.