Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ: Ο Μουρίκης, η Άνοιξη της Βόσσου και μια ταινία με ψυχή στα σινεμά

Κυκλοφόρησε επιτέλους η ταινία που περιμέναμε να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες εδώ και μήνες - και συγκεκριμένα από όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου και απέσπασε εξόχως διθυραμβικές κριτικές - είναι η νέα ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» και η ταινία για την οποία θα ακούσεις πολλά και θα διαβάσεις ακόμη περισσότερα αυτές τις ημέρες.

Στο «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» ακολουθούμε την ιστορία της Δάφνης (Μορτ Κλωναράκη) - οι δικοί της την αποκαλούν Πάττυ - μιας έφηβης αθλήτριας τζούντο από την Ικαρία που έρχεται στην Αθήνα ακολουθώντας τον έμπειρο προπονητή Γιούρι (Βαγγέλης Μουρίκης) για να κυνηγήσει το όνειρό της και να περάσει τους προκριματικούς για να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στη διαδρομή για την κατάκτηση του στόχου, συναντά τη Ζωή (Φιλίππα Κουτούπα), σταρ του τζούντο και μεγάλη της αντίπαλο.

Αυτά τα λίγα για την υπόθεση, για να μην κάνουμε spoiler για την ταινία - παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο αν θες να σχολιάσεις το πόσο ωραία είναι. Μόνη σε μια άγνωστη πόλη λοιπόν, η Δάφνη προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα καθημερινότητα και σ' ένα νέο - και αυστηρό - πρόγραμμα, να κοινωνικοποιηθεί, να βρει τα πατήματά της και πάνω απ' όλα να βρει το ποια πραγματικά είναι.

Μετά το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» τα προσεγγίζεις όλα κάπως αλλιώς. Σκέφτεσαι τις ανθρώπινες σχέσεις, τα ξεκαθαρίσματα, τα ηθικά διλήμματα, τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα μέχρι και η «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου - το απόλυτο needle drop που δεν θα φανταζόσουν ποτέ - ακούγεται διαφορετικά. Μια βαθιά τρυφερή και ειλικρινής ταινία με ψυχή, που την ίδια στιγμή που σου δημιουργεί πολλά διαφορετικά συναισθήματα και σκέψεις, φροντίζει να περάσεις και φανταστικά - κάτι που καμιά φορά παραβλέπουμε όταν αξιολογούμε μια ταινία. Εσύ επιλέγεις με τι θες να σε αφήσει η Πάττυ στο τέλος.

Υπέροχη η φωτογραφία, η επιλογή της περιοχής του Περάματος ως ο τόπος που εκτυλίσσεται η ταινία αλλά και η μουσική που την ντύνει και συνεχίζει να παίζει στα αυτιά σου και αφού βγεις από την αίθουσα (αν δεν έπαιζε ήδη από το τρέιλερ).

Ο σκηνοθέτης και μοντέρ Γιώργος Γεωργόπουλος έχει κάνει τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, η κάθε μία τελείως διαφορετική από την άλλη: Το Tungsten(2011), ένα χειροποίητο ασπρόμαυρο οδοιπορικό σε μια Αθήνα που οι άνθρωποι της βρίσκονται στα όρια τους, το Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος, Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για Κάτι Πολύ Σοβαρό(2019), μια καυστική μαύρη κωμωδία και τώρα την αθλητική ταινία Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ - και κάπου εδώ αναρωτιόμαστε όλοι πώς στο καλό επινοεί κάθε φορά τόσο ευφάνταστους τίτλους. Αλλά μετά σκεφτόμαστε πόσο υπέροχο είναι το ίδιο σινεμά του Γεωργόπουλου, οπότε όλα βγάζουν λογική.

Η ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» προβάλλεται στους κινηματογράφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άργος, Βέροια, Βόλο, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σπάρτη, Χανιά, Τρίπολη, Πύργο, Αγρίνιο, Καστοριά, Λαμία και Κύπρο. Βρείτε τι ώρα παίζεται και δείτε την.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

***

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»

Σκηνοθέτης: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σενάριο: Γιώργος Γεωργόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ήχος: Νίκος Έξαρχος

Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος, Μαριλένα Ορφανού

Ηθοποιοί: Μορτ Κλοναράκης, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Τάσος Νούσιας

Παραγωγή: Chaotic Good Productions, Faliro House, Blonde

Παραγωγοί: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσσοβίτσα

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Σκηνικά: Ελένη Βαρδαβά

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά