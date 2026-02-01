Poor Things: Η ταινία του Λάνθιμου απόψε σε Α' προβολή - Σε ποιο κανάλι και τι ώρα

Σε Α' τηλεοπτική προβολή θα δουν απόψε οι Έλληνες τηλεθεατές την ταινία «Poor Things». H οσκαρική ταινία του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού, Γιώργου Λάνθιμου, σε σενάριο του Τόνι Μακ Νάμαρα με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν θα προβληθεί απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η ταινία έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από κριτικούς του διεθνούς Τύπου, με υψηλές βαθμολογίες σε πλατφόρμες αξιολόγησης, ενώ το κοινό την έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό για την πρωτοτυπία, το ύφος και την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας.

Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Alasdair Gray και αφηγείται μια πρωτότυπη, φαντασμαγορική ιστορία με έντονα οπτικά στοιχεία και βαθιά ανθρώπινα θέματα, όπως η αναζήτηση ταυτότητας και ελευθερίας. Η ερμηνεία της Έμμα Στόουν έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μία από τις πιο δυναμικές της καριέρας της.

Τα βραβεία του Poor Things

Η ταινία έχει ήδη καταγράψει ιστορική πορεία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα, αποσπώντας:

Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν καθώς και σκηνικών, κοστουμιών και μακιγιάζ/κομμώσεων. Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, δεύτερο αντρικό ρόλο για τον Μαρκ Ράφαλο, διασκευασμένο σενάριο, μουσική, φωτογραφία και μοντάζ

καθώς και σκηνικών, κοστουμιών και μακιγιάζ/κομμώσεων. Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, δεύτερο αντρικό ρόλο για τον Μαρκ Ράφαλο, διασκευασμένο σενάριο, μουσική, φωτογραφία και μοντάζ Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (κωμωδία/μιούζικαλ) και πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ. Υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, δεύτερο αντρικό ρόλο (Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ράφαλο), σενάριο και μουσική

Βραβείο Bafta πρώτου γυναικείου ρόλου, σκηνικών, κοστουμιών, ειδικών εφέ και μακιγιάζ/κομμώσεων. Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, καλύτερη βρετανική ταινία, σενάριο, μουσική, φωτογραφία και μοντάζ

Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Βενετίας

Η «σύμπαν» του Poor Things

Η ατμόσφαιρα του «Poor Things» είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και καθηλωτικά στοιχεία της ταινίας και φέρει έντονα τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιώργου Λάνθιμου.

Πρόκειται για έναν παράξενο, ονειρικό και ταυτόχρονα σκοτεινά παραμυθένιο κόσμο, που ισορροπεί ανάμεσα στο γοτθικό, το σουρεαλιστικό και το σατιρικό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια παραπέμπουν σε μια εναλλακτική εκδοχή της βικτωριανής εποχής, όπου η πραγματικότητα μοιάζει ελαφρώς «πειραγμένη», σαν να την παρακολουθούμε μέσα από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Η εικόνα είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με τολμηρά χρώματα, ιδιαίτερες γωνίες λήψης και μια αισθητική που θυμίζει ταυτόχρονα θέατρο και κλασικό κινηματογράφο.

Παγκόσμιο viral στα social media έγινε η σκηνή του χορού της Έμμα Στόουν και του Μαρκ Ράφαλο, λόγω της εκκεντρικής και «πρωτόγονης» - όπως χαρακτηρίστηκε- κίνησής τους. Η σκηνή, παρά την αίσθηση του αυθορμητισμού, ήταν σχολαστικά προβαρισμένη και χορογραφημένη από την Constanza Macras και γυρίστηκε πάνω από 60 φορές, ενώ χρειάστηκαν 12 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Poor Things: Η σκηνή με την Έμα Στόουν και τον Μαρκ Ράφαλο που γυρίστηκε 60 φορές - Έγινε viral

Η υπόθεση του Poor Things

Η Μπέλα Μπάξτερ, μια νεαρή γυναίκα σε μια φανταστική βικτωριανή Αγγλία αυτοκτονεί, θέλοντας να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Ωστόσο, επαναφέρεται στη ζωή από έναν εκκεντρικό και ιδιοφυή επιστήμονα, τον Γκόντγουιν Μπάξτερ. Υπό την προστασία του, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει τα πάντα από την αρχή. Λαχταρώντας όμως την εμπειρία που στερείται κλεισμένη στην έπαυλη του Γκοντ, όπως τον αποκαλεί, το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν, έναν ικανό αλλά άσωτο δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης ανά τον κόσμο. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

Οι πρωταγωνιστές

Έμμα Στόουν

Γουίλεμ Νταφόε

Μαρκ Ράφαλο

Ράμι Γιούζεφ

Κρίστοφερ Άμποτ

Τζέροντ Κάρμάικλ

Χάνα Σιγκούλα

Μάργκαρετ Κουόλεϊ

Κάθριν Χάντερ

Βίκι Πέπερντιν

Σούζι Μπέμπα

Γιώργος Στεφανάκος