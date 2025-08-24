«Στα σκαριά» ταινία για τον Κόμπε Μπράιντ: Αφετηρία η βραδιά του ντραφτ πριν καταλήξει στους Λέικερς

H Warner Bros. απέκτησε σενάριο προδιαγραφών που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ένταξης του Κόμπε Μπράιαντ στους Los Angeles Lakers. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του variety, το σενάριο, με προσωρινό τίτλο «With the 8th Pick?», υπογράφουν οι Alex Sohn και Gavin Johannsen, και περιγράφει την ημέρα του ντραφτ του NBA το 1996.

Παρότι ο Μπράιαντ επιλέχθηκε τελικά από τους Charlotte Hornets με τη 13η επιλογή, το σενάριο εστιάζει στην απόφαση των New Jersey Nets να μην τον επιλέξουν στην 8η θέση, έπειτα από άρνηση του τότε προπονητή Τζον Καλιπάρι, παρά την επιθυμία του γενικού διευθυντή Τζον Νας. Οι Hornets αντάλλαξαν τον Μπράιαντ στους Lakers για τον Βλάντε Ντίβατς.

Πηγές περιγράφουν την ταινία ως ένα μείγμα των «Moneyball» και «Air», με έμφαση στις παρασκηνιακές αποφάσεις και τις επιπτώσεις τους. Η Warner Bros. δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το έργο.

Ο Κόμπε Μπράιαντ αγωνίστηκε για 20 σεζόν στους Lakers, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα. Αποσύρθηκε το 2016 και απεβίωσε τραγικά το 2020 σε δυστύχημα με ελικόπτερο.