Star Wars: Η «δεύτερη» επιστροφή των Τζεντάι το 2027 θα είναι σε 4K

Το θρυλικό «Star Wars: A New Hope» επιστρέφει στις αίθουσες της υφηλίου σε μία πλήρως αποκατεστημένη έκδοση το 2027.

Η ταινία που ξεκίνησε τη φρενίτιδα του sci-fi ευρείας κατανάλωσης, το θρυλικό «Star Wars: A New Hope» με την οποία ξεκίνησε το Franchise επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη τους προβολή.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Star Wars, όπου οι θαυμαστές καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για τα εισιτήρια και τις αίθουσες που θα τη φιλοξενήσουν.

Η Disney είχε ήδη αποκαλύψει ότι σχεδιάζει την επανακυκλοφορία του αριστουργήματος του George Lucas, γνωστής σήμερα ως «Star Wars: Episode IV – A New Hope», όμως η νέα ημερομηνία φέρνει την πρεμιέρα νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο.

Η έκδοση που θα προβληθεί είναι μία πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση της αρχικής ταινίας, η ίδια που παρουσιάστηκε φέτος στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Η αυθεντική ταινία διαφέρει σε κάποια σημεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία είχε αντικαταστήσει σχεδόν ολοκληρωτικά την αρχική μορφή.

