Stranger Things: Γιατί ο κόσμος πιστεύει πως αύριο θα κυκλοφορήσει 9ο επεισόδιο;

Έχω τροφοδοτήσει πολύ σωστά τον λογαριασμό μου στο TikTok για να μου εμφανίζει βίντεο που σχετίζονται με το Stranger Things, με το που εισέρχομαι σε αυτόν.
Έξι μέρες αργότερα, και τα σχόλια συνεχίζονται, ενώ η απογοήτευση των πολλών μου υπενθυμίζει πως κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος. Γιατί αυτό που δημιούργησαν οι αδερφοί Ντάφερ ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο.
Το φινάλε δεν θα μπορούσε να αρέσει σε όλους, γεγονός, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση οι θεωρίες, η προώθηση και η κινηματογραφική εμπειρία, τότε αυτομάτως δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες - και σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσαν πρόβλημα.
