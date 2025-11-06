Το teaser της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον: Τον υποδύεται ο ανιψιός του

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον μετά από αναφορές που έκαναν λόγο για προβλήματα στη παραγωγή. Τον θρυλικό τραγουδιστή θα υποδυθεί ο αληθινός ανιψιός του.

Τα γυρίσματα για την ταινία του Μάικλ Τζάκσον είχαν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024 και αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2025, μια ημερομηνία που στη συνέχεια αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο, κάτι που για άλλη μια φορά άλλαξε.

Λόγω ανάγκης να ξαναγυριστούν κάποιες σκηνές τον Ιούνιο, όπως αναφέρει το The Guardian, η κυκλοφορία της ταινίας αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2026. Στο μεταξύ, υπήρξαν αναφορές ότι η ταινία χωριζόταν σε δύο μέρη, ωστόσο όπως βλέπουμε στο πρώτο teaser που κυκλοφόρησε κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αληθεύει.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Antoine Fuqua, έναν σκηνοθέτη που συνδέεται περισσότερο με τίτλους δράσης και θρίλερ όπως το Training Day, το The Equalizer και το Olympus Has Fallen ενώ το σενάριο είναι του John Logan, του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου πίσω από τις ταινίες Gladiator, The Aviator και Hugo.

Τον θρυλικό Μαίκλ Τζάκσον θα υποδυθεί ο Jaafar Jackson, ο πραγματικός ανιψιός του τραγουδιστή, ενώ ο υποψήφιος για Όσκαρ Colman Domingo θα υποδυθεί τον Joe Jackson. Άλλους ρόλους θα αναλάβουν ηθοποιοί όπως οι Miles Teller, Nia Long και Laura Harrier.

«Η ζωή του Michael ήταν περίπλοκη», δήλωσε ο Βρετανός παραγωγός Graham King για το project.

«Ως σκηνοθέτης, επιδιώκω να εξανθρωπίσω αλλά όχι να απολυμάνω και να παρουσιάσω την πιο συναρπαστική, αμερόληπτη ιστορία που μπορώ να αποτυπώσω σε μια μόνο ταινία μεγάλου μήκους και να αφήσω το κοινό να αποφασίσει πώς αισθάνεται αφού την παρακολουθήσει. Ο Michael παραμένει σαφώς ένας καλλιτέχνης με επιρροή, με μια ζωή και κληρονομιά που αξίζει να εξερευνήσει κανείς», συνέχισε.