Το «Toy Story 5» είναι γεγονός: Το πρώτο teaser της νέας ταινίας από την Pixar

Οι αγαπημένοι «Buzz Lightyear» και «Γούντι» κάνουν επικό comeback με τη νέα ταινία ToyStory 5 που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2026 και το παιδί μέσα μας τσιρίζει. Το πρώτο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η Pixar προκαλεί τεράστια ανυπομονεσία για το τι πρόκειται να απολαύσουμε στους κινηματογράφους.

Το εμβληματικό animation μπαίνει σε μια νέα εποχή, αφού εισάγει στην αγαπημένη παρέα των παιχνιδιών έναν νέο χαρακτήρα που εισβάλλει στον κόσμο τους και απειλεί να τα εξαφανίσει, όπως βλέπουμε στο πρώτο teaser που δημοσιεύτηκε.

Το «Lilypad», ένα έξυπνο tablet με σλόγκαν «Η εποχή των παιχνιδιών τελείωσε» αποτελεί τον καινούργιο χαρακτήρα που θα ταράξει τις ισορροπίες, την φωνή του οποίου δανείζει η ταλαντούχα Γκρέτα Λι, γνωστή από τις ταινίες «Past Lives» και «Tron: Ares».

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον (Andrew Stanton) και η Μακένα Χάρις (McKenna Harris), οι οποίοι υπόσχονται έναν «παιχνιδιάρικο και ανταγωνιστικό τόνο» για το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς. Ο Στάντον, δημιουργός των «Finding Nemo» και «Wall-E», συνεργάζεται με τη Χάρις στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, μετά τη συμμετοχή της σε αρκετά πρότζεκτ της Pixar.

«Ήταν ένα ξεκαρδιστικό και συγκινητικό ταξίδι, στο οποίο εξερευνήσαμε πώς η αγαπημένη μας ομάδα παιχνιδιών προσαρμόζεται στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή την πρώτη γεύση με το κοινό», ανέφεραν οι δύο σκηνοθέτες στη δήλωσή τους.

Στο φωνητικό καστ επιστρέφουν οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ , ενώ νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τον Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος δανείζει τη φωνή του «στο παιχνίδι τεχνολογίας εκμάθησης τουαλέτας» με το όνομα Smarty Pants. Ο Ο Έρνι Χάντσον θα αναλάβει τον ρόλο του Combat Carl, αντικαθιστώντας τον αείμνηστο Καρλ Γουέδερς που έφυγε από τη ζωή το 2024.

Η παραγωγή του «Toy Story 5» είχε επιβεβαιωθεί από τις αρχές του 2023, συνεχίζοντας ένα κινηματογραφικό franchise που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές και έχει αποφέρει πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.