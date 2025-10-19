Ζεντάγια: Ξανά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Drama» - Πότε θα δούμε την πρεμιέρα

Η Χολιγουντιανή σταρ Ζεντάγια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από αρκετό καιρό απουσίας, πρωταγωνιστώντας σε ρομαντική κομεντί μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ταινία ονομάζεται «The Drama» και ανακοινώθηκε από την Α24 πως θα κάνει πρεμιέρα την 3η Απριλίου 2026, επανενώνοντας στη μεγάλη οθόνη τη Zεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο και αποτελεί δημιούργημα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Το καστ συμπληρώνουν οι Αλάνα Χάιμ, Μάμουντου Ιθι και Χέιλι Γκέιτς ενώ οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν θα βρίσκονται στη παραγωγή μέσω της Square Peg μαζί με τον σκηνοθέτη και τον Τάιλερ Καμπελόνε για λογαριασμό της Dilemma Films, σε συνεργασία με την A24.

Η ταινία θα «αναμετρηθεί» με την πολυαναμενόμενη παραγωγή των Illumination/Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie» δίνοντας μια εναλλακτική πρόταση στους θεατές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η A24 τον τελευταίο διάστημα έχει στραφεί στη σφαίρα της ρομαντικής κομεντί και του ερωτικού δράματος με τίτλους όπως το «The Materialists» της Σελίν Σονγκ, με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ, το οποίο απέφερε έσοδα κοντά στα $105 εκατομμύρια παγκοσμίως.