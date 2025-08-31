Θα είναι το House of Guinness, η καλύτερη σειρά του φθινοπώρου για το Netflix; Όλα δείχνουν πως ναι

Αν σου έχει λείψει μια ωραία δραματική σειρά εποχής, τότε στις 25 Σεπτεμβρίου έχεις ραντεβού με το Netflix. Γιατί; Γιατί κάνει πρεμιέρα το House of Guinness - μια δημιουργία του Στίβεν Νάιτ, που μας έχει χαρίσει στο παρελθόν το υ-πέ-ρο-χο Peaky Blinders. Αφήνοντας πίσω του τους ομιχλώδεις δρόμους του Μπέρμιγχαμ, ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης μεταφέρει τη νέα του ιστορία στα σοκάκια και τις αρχοντικές επαύλεις του Δουβλίνου.

Το House of Guinness των οκτώ επεισοδίων, αφηγείται μια επική ιστορία εμπνευσμένη από μία από τις πιο διάσημες και διαχρονικές δυναστείες της Ευρώπης - την οικογένεια Guinness, δηλαδή την οικογένεια πίσω από τη διάσημη ιρλανδική ζυθοποιία. Τοποθετημένη στο Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά τον θάνατο του σερ Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που οδήγησε τη ζυθοποιία Guinness στην τεράστια επιτυχία.

