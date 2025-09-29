Αλεξάνδρεια: Η νέα θεατρική εμπειρία που θα συζητηθεί

Αν υπάρχει μια παράσταση που θα μας ταξιδέψει φέτος σε έναν κόσμο γεμάτο ιστορία, μυστήριο και έρωτα, αυτή είναι η «Αλεξάνδρεια». Από τις 13 Νοεμβρίου, το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την εντυπωσιακή παραγωγή του Φωκά Ευαγγελινού, με πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ένα θέαμα που ενώνει ποίηση, μουσική και θεατρική αφήγηση σε μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια του μεσοπολέμου, μια πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου τα πολιτικά παιχνίδια και οι στρατηγικές κορυφώνονται. Μέσα σε αυτό το φόντο, ένας αναπάντεχος έρωτας ανατρέπει ισορροπίες και αλλάζει ζωές.

Η παράσταση ζωντανεύει την εποχή με την ατμοσφαιρική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, τους στίχους του Άρη Δαβαράκη, τα σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη και τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη. Μια θεατρική υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών που φέρνει στη σκηνή τη μαγεία και την ένταση μιας πόλης-μύθου.

Στο καστ ξεχωρίζουν οι Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση και πολλοί ακόμη καταξιωμένοι ηθοποιοί, σε μια παράσταση που θα σε καθηλώσει.

Από 13 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς

Εισιτήρια από 18€ -Κλείσε θέση εδώ