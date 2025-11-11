«DRACULA» σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου: Η πολυαναμενόμενη παράσταση στο Θέατρο Πόρτα

Η πολυαναμενόμενη παράσταση “Dracula”, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker άνοιξε την αυλαία της στο Θέατρο Πόρτα, με μια πολύ επιτυχημένη πρώτη εβδομάδα παραστάσεων.

Στη νέα, σκοτεινή και υπαρξιακή ανάγνωση, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, ο θρυλικός Κόμης - μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας - επανεμφανίζεται επί σκηνής, όχι ως ένα κλασικό σύμβολο τρόμου, αλλά ως σύγχρονος μύθος, καθρέφτης της εποχής μας και των παθών της.

Photos: Evelyn Benčičová

Η παράσταση επιχειρεί να επανασυνδέσει το μύθο με τη ρίζα του: την επιθυμία. Όχι απλά ως ρομαντική προβολή, αλλά ως δύναμη ανελέητη, εθιστική, μεταμορφωτική. Ο Θάνος Παπακωνσταντίνου, με σταθερό ενδιαφέρον για έργα που διερευνούν την ταυτότητα, τον ερωτισμό, το θάνατο και το όνειρο, μετατρέπει τον Δράκουλα σε μια φασματική μορφή: οδηγό, εραστή, δαίμονα, ηθοποιό. Στον πυρήνα της ανάγνωσης κυριαρχεί, η έννοια της εξάντλησης - σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής - ως απόρροια μιας διαρκούς κατασκευής και κατανάλωσης επιθυμιών.

Η σκηνική πρόταση συνδυάζει τ ην ποιητικότητα με την ωμότητα, το οικείο με το ανοίκειο, και επιλέγει τον καθρέφτη ως βασική της μεταφορά: μια πύλη ανάμεσα σε δύο κόσμους, δύο πραγματικότητες, δύο όψεις ζωής.

Ο μύθος του Δράκουλα ζωντανεύει επί σκηνής από μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών. Ο Αντώνης Μυριαγκός ενσαρκώνει τον εμβληματικό Κόμη. Η Άντζελα Μπρούσκου αναλαμβάνει το ρόλο του Δρ. Βαν Χέλσινγκ και ο Αργύρης Πανταζάρας το ρόλο του Τζόναθαν Χάρκερ. Ο Δημήτρης Δρόσος υποδύεται τον Ρένφηλντ. Η Σίσσυ Τουμάση αναλαμβάνει το ρόλο της Μίνας και η Μαργαρίτα Αλεξιάδη το ρόλο της Λούσι. Τον σκηνικό κόσμο του Δράκουλα συμπληρώνουν τα Παιδιά της Νύχτας, οι Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος και Δημήτρης Ψύλλος.

Photos: Evelyn Benčičová

Το όραμα του Θάνου Παπακωνσταντίνου πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνικών συνεργατών: τη δραματουργική επεξεργασία υπογράφει η Ελένη Μολέσκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Νίκη Ψυχογιού, την κίνηση η Μαριάννα Καβαλλιεράτου, τον σχεδιασμό φωτισμών η Μαριέττα Παυλάκη και τη μουσική σύνθεση ο Άντης Σκορδής.

Τη σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια του προωθητικού υλικού συνυπογράφουν – μαζί με τον σκηνοθέτη - ο Adam Csoka Keller και η Evelyn Benčičová - με τον πρώτο να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του trailer και τη δεύτερη να αποτυπώνει φωτογραφικά τον κόσμο της παράστασης.

Photos: Evelyn Benčičová

DRACULA

Βασισμένο στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του Bram Stoker

Θέατρο Πόρτα

ΔΙΑΝΟΜΗ

Κόμης: Αντώνης Μυριαγκός

Δρ. Βαν Χέλσινγκ: Άντζελα Μπρούσκου

Τζόναθαν Χάρκερ: Αργύρης Πανταζάρας

Ρένφηλντ: Δημήτρης Δρόσος

Μίνα: Σίσσυ Τουμάση

Λούσι: Μαργαρίτα Αλεξιάδη

Τα παιδιά της Νύχτας: Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Ψύλλος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μολέσκη

Σκηνικά - Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη μουσική: Άντης Σκορδής

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης, Sound Design: Φάνης Σακελλαρίου

Βοηθοί Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου: Ζωή Κελέση, Πάρης Παρασκευόπουλος

Trailers: Adam Csoka Keller

Photos: Evelyn Benčičová

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Αγγελική Τρικόγια

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη & Κυριακή στις 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00



