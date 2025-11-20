Η Αλεξάνδρεια έκλεψε την παράσταση στο Θέατρο Παλλάς

Η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού έδωσε στην παράσταση μια ανανεωμένη, σύγχρονη ματιά, ενώ οι πρωταγωνιστές απέδωσαν με δύναμη και συναίσθημα ένα ταξίδι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα και τη μυθολογία της Αλεξάνδρειας. Ζεστό φως, ποιητική διάθεση και εικόνες που μένουν.

Στο κοινό, πολλές γνωστές παρουσίες από τέχνη, τηλεόραση, πολιτική και επιχειρηματικότητα. Ανάμεσά τους η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης και ο βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας, που χειροκρότησαν θερμά τους συντελεστές.

Μετά την παράσταση, το κλίμα μεταφέρθηκε στο Athenee για ένα χαλαρό after-party, όπου οι καλεσμένοι συνεχάρησαν τον Ευαγγελινό και όλη την ομάδα για το αποτέλεσμα.

Η «Αλεξάνδρεια» παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς, με ιδέα-σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού και κείμενο της Ζέτης Φίτσιου, πλαισιωμένη από ένα πολυπληθές cast:Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.



Σύλληψη -Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σχεδιασμός Σκηνικών: Μανόλης Παντελιδάκης

Σχεδιασμός Κουστουμιών: Ιωάννα Τσάμη

Video art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας

Κορεπετίτορας: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Βοηθός σχεδιασμός κοστουμιών: Δήμητρα Σταυρίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Λία Κεραμάρη

Σχεδίαση κοσμημάτων: Νάντια Μπέλε

Γλυπτική αγάλματος: Φρέντυ Γκίζας

