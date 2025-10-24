«Κάπου περνούσε μια φωνή»: Η παράσταση που θα σε κάνει να νιώσεις κάθε λέξη του Λαπαθιώτη

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο, η bijoux de kant επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τη μουσική παράσταση «Κάπου περνούσε μια φωνή», βασισμένη σε μελοποιημένα ποιήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη για φωνή και πιάνο, σε μουσική του Χρίστου Θεοδώρου, ερμηνεία του Ody Icons και σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 20:30 στο bijoux de kant HOOD art space στο Μοναστηράκι, και θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, για 12 μόνο βραδιές.

«Ήταν ένα βαθύτατα παθητικό τραγούδι καθώς ερχόταν μεσ’ απ’ το σοκάκι. Ένα τραγούδι μακρυνό και σαν απελπισμένο…»

- Ναπολέων Λαπαθιώτης

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του «καταραμένου» φλανέρ ποιητή, 80 χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια σκηνική ωδή στη νοσταλγία και τον ακραίο ερωτισμό. Ο Λαπαθιώτης - αριστοκρατικός, επαναστάτης, ρομαντικός και παρακμιακός- ξετυλίγει μέσα από τους στίχους του τη διαχρονική λαχτάρα για έρωτα, εκεί όπου το ωραίο δεν είναι απόλυτο, αλλά βαθιά προσωπικό και σπαρακτικό.

Ο Ody Icons, με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο, ζωντανεύει τους στίχους του ποιητή με εσωτερικότητα και σπάνια ευαισθησία. Η σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη μετατρέπει τον χώρο σε σκοτεινό, ονειρικό τοπίο, εκεί όπου το σώμα και η μουσική συναντιούνται.

Γιατί όλοι μιλάνε γι’ αυτό:

Οι κριτικοί το περιγράφουν ως «παραστασιακό κομψοτέχνημα», «μια σκηνική σπουδή αισθητισμού» και «μια παράσταση σπάνιας ευαισθησίας».

Αν αγαπάς το θέατρο που τολμά, τη μουσική που σε διαπερνά και την ποίηση που σε στοιχειώνει, αυτή η εμπειρία είναι για εσένα.

bijoux de kant HOOD art space

Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι

Προπώληση: ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ | Εισιτήρια online! | More.com

Πρεμιέρα: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 20:30

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή, 20:30 | Για 12 μόνο παραστάσεις