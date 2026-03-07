«Μικρές Ταπεινώσεις» Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής

Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για λίγες παραστάσεις. Ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα προς μέρα τη ζωή του, δυο μουσικοί, η Νεφέλη, ο Πάνος και όλες οι μικρές ταπεινώσεις της ζωής. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη του Μαρτίου, στο Baumstrasse, επιχειρούν να εκφράσουν όλα εκείνα τα "σ'αγαπώ" που δεν τολμάμε να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους.

"Ο παππούς μου, ο Νίκος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου και του είχα μεγάλη αδυναμία. Παρόλ' αυτά, με θυμάμαι μεγαλώνοντας να προσπερνάω βιαστικά την πόρτα του σπιτιού του, αποφεύγοντας να χτυπήσω το κουδούνι μη τυχόν και χάσω τον "πολύτιμο χρόνο" μου. Εκείνος πάλι, στο δικό του χρόνο, κρατούσε ημερολόγιο θέλοντας να ξορκίσει τη μοναξιά, βάζοντας σε λέξεις όλα όσα αφήνουμε να σαπίζουν στον ουρανίσκο μας χωρίς ποτέ να κουβεντιάζουμε. Με τη Νεφέλη επιχειρήσαμε να συνθέσουμε με τη βοήθεια της μουσικής και των τραγουδιών, τις "Μικρές Ταπεινώσεις" που αν κι έχουν ως αφορμή τα λόγια τα δικά του, σκοντάψαμε ξανά και ξανά στα λόγια τα δικά μας."

Πάνος Παπαδόπουλος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μάρτιος 2026 - Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

BAUMSTRASSE



Σύλληψη - Σκηνοθεσία | Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά - Κοστούμια | Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός Φωτισμών | Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα Κείμενα | Λένα Κιτσοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής

Πιάνο | Κωστής Χριστοδούλου , Κοντραμπάσο | Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες | Δημήτρης Μακρής

Artwork | Αντώνης Γλυκός



Ώρα έναρξης: 21:00 | Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά



Προπώληση ticketservices.gr

Τιμές και κατηγορίες εισιτηρίων

ΚΑΝΟΝΙΚΟ : 18€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ : 16€ (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65)



BAUMSTRASSE

2ος όροφος - Σερβίων 8 104 41, Βοτανικός

Τηλέφωνο: 6907183406 (ώρες 18.00-22.00) | info@dentra.gr