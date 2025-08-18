Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα: Υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα, η οποία υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου και μαζί απέκτησαν έναν γιο.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ευδόκιμος Τσολακίδης, ο οποίος έγραψε:

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ. Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν ξέρω γιατί αλλά δεν το γράφουν ούτε το λένε στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο ή τέλος πάντων το περνάνε στα ψιλά γράμματα:

Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Ο Ευδόκιμος Τσολακίδης συνόδευσε τη δημοσίευσή του με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Ελένης Καρπέτα.

Ποια ήταν η Ελένη Καρπέτα

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στη Χιλιαδού Φθιώτιδας και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1971 η ίδια και ο ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου ίδρυσαν το Θέατρο Στοά στου Ζωγράφου, όπου ανέβασαν πλήθος έργων.

Το 1974 η Ελένη Καρπέτα αποχώρησε και στη συνέχεια συνεργάστηκε στενά με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παίζοντας και σκηνοθετώντας πολλές παραστάσεις.

Ακόμα από το 1974 έως το 1986 δίδαξε εκεί υποκριτική, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.