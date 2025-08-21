Τολμηρές Ιστορίες: Η ερωτική σειρά που δεν προβάλλει πια ο ΑΝΤ1

Τα συστατικά αυτής της 90s ελληνικής τηλεοπτικής σειράς ήταν η εγγύηση για επιτυχία. Έπαιζαν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Μαρία Τζομπανάκη, ο Ντίνος Αυγουστίδης και ο Σταύρος Ζαλμάς. Συμμετείχαν σκηνοθέτες με κινηματογραφικό background όπως ο Δημήτρης Παναγιωτάτος. Η παραγωγή ήταν από τον έμπειρο Νίκο Βεργέτη («Απών», «Εγκλήματα», «Χάρι Κλύνν Show» στην τηλεόραση, αλλά και "No Budget Story", «Ράδιο Μόσχα» στο σινεμά).

Τότε γιατί λοιπόν οι «Τολμηρές Ιστορίες» έχουν σβηστεί από την online πλατφόρμα του ΑΝΤ1, ενώ και στο YouTube υπάρχει μόλις ένα επεισόδιο διαθέσιμο, το οποίο έχει ανεβάσει η ηθοποιός Άννα Παντζελή; (ήταν το «Στοίχημα» στο οποίο πρωταγωνιστούσε). Ποιος ένιωθε άβολα από μια «αισθησιακή» σειρά;

Η σειρά θυμίζει τα αμερικάνικα «Κόκκινα Παπούτσια» στη δομή, καθώς και εδώ υπάρχει μια αφηγήτρια (Άντζελα Γκερέκου εδώ, Ντέιβιντ Ντουκόβνι στην αμερικάνικη εκδοχή) που μας εισάγει σε μια ιστορία κωμική ή δραματική, μα σίγουρα διανθισμένα με αισθησιακά στοιχεία. Δυναμικοί άντρες που αναζητούν μια περιπέτεια με ένα νεότερο κορίτσι, νέα κορίτσια που παρασύρουν ώριμους άντρες, νέα κορίτσια που παρασύρουν λιγότερο ώριμους άντρες και γενικά μπορείτε να καταλάβετε το ατόφιο 90ς μοτίβο της έμπνευσης των σεναρίων. Ήταν το 1994 και η σειρά βάδιζε πιστή στην εποχή της.

Ένα μυστικό

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Κοτανίδης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Αθηνά Τσιλύρα, Μαρί Κωνσταντάτου, με τίτλο «Αλλάζουμε;» γυρίστηκε, αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ. Ένας αστικός μύθος λέει πως η ερωτική συνεύρεση on camera μεταξύ του Παπαδόπουλου και της Κωνσταντάτου δεν άρεσε τόσο πολύ στη διοίκηση του καναλιού.

Εμείς βρήκαμε πάντως ένα και μοναδικό screenshot από το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Δε σας λέμε πού.