Το διήμερο δολοφονικό - ρατσιστικό αμόκ του Παντελή Καζάκου

Αυτό που έζησε η Αθήνα τον Οκτώβριο του 1999 ήταν κάτι πρωτοφανές για τα δεδομένα όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και της χώρας.

Μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένας άνθρωπος θα έβγαινε τις νύχτες σε ένα φονικό σεργιάνι και θα πυροβολούσε οποιονδήποτε μετανάστη έβρισκε μπροστά του.

Αυτά που μέχρι τότε, ωστόσο, όλοι τα βλέπαμε σε ταινίες ήρθε ο Παντελής Καζάκος να τα κάνει (μία σοκαριστική) πραγματικότητα.

Ήταν ίσως η πρώτη φορά, μεταπολεμικά, που το τέρας του ρατσισμού «έδειχνε» σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο, το πραγματικό, αιματοβαμμένο, πρόσωπό του.

«Εγώ είμαι ορθόδοξος, ρε»

Μεσάνυχτα Τρίτης 19/10 προς Τετάρτη 20/10/1999. Ένας 22χρονος νεαρός, πρώην ναυτικός που πλέον εργαζόταν ως φύλακας στην ΕΡΤ, κυκλοφορεί μόνος στο κέντρο της Αθήνας. Τα μάτια του διαρκώς κάτι ψάχνουν. Οι κινήσεις του είναι νευρικές αλλά κανείς δεν δίνει σημασία.

Στην περιοχή του Μεταξουργείου θα βρεθεί απέναντι από μια παρέα νεαρών Κούρδων. Σταματάει μπροστά τους. Τους ρωτάει από πού είναι και όταν οι τρεις νεαροί άνδρες του απαντούν, εκείνος τους φωνάζει «εγώ είμαι ορθόδοξος, ρε» και βγάζει από την τσέπη του ένα μπράουνινγκ 7,5 mm.

Αρχίζει και πυροβολεί εναντίον τους. Επικρατεί πανικός και οι νεαροί Κούρδοι προσπαθούν να προφυλαχθούν. Ο 22χρονος Χοσεβί θα πέσει νεκρός. Οι άλλοι δυο της παρέας θα καταφέρουν να κρυφτούν.

Ο Παντελής Καζάκος θα φύγει από το σημείο σα να μην τρέχει τίποτα. Περαστικοί ειδοποιούν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μεταφέρει στον Ευαγγελισμό τους δυο τραυματίες. Ο Γιουσέφ Ρασούλ είναι χτυπημένος στα πόδια αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Αντίθετα, τα τραύματα του Σερίφ Χαντέλ είναι πιο σοβαρά. Τελικά, ο άτυχος νέος θα μείνει καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι για την υπόλοιπη ζωή του.

Οι τρεις Κούρδοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα, ενάμιση μήνα πριν. Είπαν στους αστυνομικούς πως δεν είχαν δει ποτέ ξανά τον δράστη. Οι αστυνομικοί διαρρέουν στους δημοσιογράφους πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που είχε να κάνει με ναρκωτικά! Οι εφημερίδες θα το περάσουν στα «ψιλά».

Μετά την αιματηρή επίθεση ο Καζάκος γύρισε στο σπίτι του στο Μπραχάμι, ξεκουράστηκε και πήγε στη δουλειά του. Το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου ξαναπήρε το όπλο του και βγήκε πάλι να ψάξει για μετανάστες.

Στην πλατεία Κουμουνδούρου θα συναντήσει δυο άνδρες από την Γκάνα. Τον Μάρκους Κόφι-Τόμι και τον Νταντόν Μοχάμεντ. Αυτούς δε χρειαζόταν να τους ρωτήσει κάτι. Ήταν μαύροι. Τους πυροβόλησε αμέσως, τραυματίζοντας σοβαρά και τους δυο. Το ρατσιστικό αμόκ του Καζάκου συνεχίστηκε και σειρά είχαν ένας Αιγύπτιος, o Σαάντ Ελ Σαντί, ένας Πακιστανός o Αχμέντ Νεσάρ και ένας Νιγηριανός, o Αμπντούλ Τίμοθι. Όλοι τραυματίστηκαν σοβαρά αλλά γλίτωσαν.

Ο Καζάκος... ατάραχος συνεχίζει να τριγυρνάει στο κέντρο της Αθήνας και να ψάχνει το επόμενο θύμα του. Τελικά, περίπου στις 4 το ξημέρωμα της 22ας Οκτωβρίου, στην Ομόνοια, θα συναντήσει έναν παλιό γνωστό του. Τον 22χρονο τοξικομανή Αποστόλη Αποστόλου με τον οποίο δούλευαν παλαιότερα μαζί ως ναυτικοί. Ο Καζάκος λέει στον Αποστόλου να τον ακολουθήσει για να δει πως εκτελούνται οι... «μυστικές αποστολές»!

Στην οδό Ηπείρου, στα Εξάρχεια, συναντάνε τον Γεωργιανό Ουντεσιάνι Τζορτζ. Ο Καζάκος λέει στον Αποστόλου «κοίτα τώρα...», έβγαλε το πιστόλι από την τσέπη του, πυροβόλησε τρεις φορές. Η μια σφαίρα βρήκε τον άτυχο Γεωργιανό στο στήθος. Ο Ουντεσιάνι Τζορτζ σωριάστηκε στο έδαφος αιμόφυρτος και λίγες στιγμές αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Καζάκος και Αποστόλου συνέχισαν την πορεία τους. Η αστυνομία, όμως, είχε κινητοποιηθεί και λίγο πριν τις 5 το ξημέρωμα Καζάκος και Αποστόλου συλλαμβάνονται.

«Πατέρα, ο κόσμος με θεωρεί ήρωα ή φονιά»

Επί δέκα ώρες οι αστυνομικοί ανέκριναν τον Καζάκο προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτό το δολοφονικό αμόκ. Ο Καζάκος τους απαντούσε σχεδόν μονότονα. «Εγώ τα έκανα όλα, δεν γουστάρω τους ξένους» και πάντα συμπλήρωνε «δε μετανιώνω». Όταν οι αστυνομικοί τον ρωτούσαν «γιατί» ο Καζάκος τους έλεγε διάφορες δικαιολογίες. Πως είχε λογοφέρει με κάτι Κούρδους, πως είχε τσακωθεί με κάποιους αλλοδαπούς και τον είχαν χτυπήσει, πως τον ενοχλούσαν, και διάφορα τέτοια που προφανώς και δεν έπεισαν κανέναν.

Την ίδια ώρα ο Αποστόλου εξηγούσε πως δεν είχε σχέση με όλα αυτά και πως απλά έτυχε να βρεθεί με τον Καζάκο. Στην τσέπη του Αποστόλου βρέθηκε ένα φιξάκι ηρωίνης. Είπε πως είναι χρήστης, ενώ ισχυρίστηκε πως και ο Καζάκος είχε «πιει» ηρωίνη εκείνη τη νύχτα. Θα αφεθεί ελεύθερος παρά το γεγονός ότι στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31 σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος αλλά και τις απόψεις που εξέφρασε στη διάρκεια της κατάθεσής του πως «το κακό με τους ξένους έχει παραγίνει»!

Ο Καζάκος πίστευε πως ο κόσμος θα τον θαύμαζε. Είναι ενδεικτικό πως πριν μεταφερθεί στις φυλακές σε μια από τις συζητήσεις με τον πατέρα του, τον ρώτησε αν ο κόσμος τον θεωρεί ήρωα ή φονιά! Ο πατέρας του, τού είπε πως ο κόσμος τον θεωρεί φονιά. Σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα» που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου, ο πατέρας του Καζάκου είχε πει: «Η συμπεριφορά του ήταν φυσιολογική [...] Ορισμένες φορές σε συζητήσεις μας ασχολούνταν με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στο σπίτι μέσα μερικές φορές φορούσε στρατιωτική φόρμα παραλλαγής».

Στη δίκη που ακολούθησε πέρα από τα ρατσιστικά (και μόνο) κίνητρα του Καζάκου αποκαλύφθηκε πως είχε σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Οι συμμαθητές του είχαν καταθέσει πως από τα μαθητικά του χρόνια ακόμα ήταν μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης. Ένας από τους καθηγητές του είχε καταθέσει πως εξέφραζε ανοιχτά την ιδεολογία του. Ο εκπαιδευτικός, μάλιστα, έδειξε και το απόκομμα μιας εφημερίδας, το οποίο είχε κρατήσει. Ήταν μια φωτογραφία από πορεία της Χρυσής Αυγής. Ο καθηγητής είπε πως ο ένας από αυτούς που κρατούσαν το πανό της οργάνωσης ήταν ο Καζάκος. Ο πατέρας του, ωστόσο, αρνήθηκε πως ήταν το παιδί του στη φωτογραφία.

Η υπεράσπιση του Καζάκου επιχείρησε να παρουσιάσει τον Καζάκο ως έναν ψυχικά άρρωστο άνθρωπο. Ο πατέρας του κατέθεσε στο δικαστήριο πως «Ο Παντελής στο μυαλό του έβλεπε πολέμους. Ο γιος μου δεν είχε ποτέ φίλους. Έβλεπε εχθρούς σε άλλες θρησκείες. Φοβόταν ότι θα σφάξουν τους χριστιανούς οι μουσουλμάνοι. Καθόταν μόνος του και παραμιλούσε».

Είπε επίσης πως είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά από την εποχή που ακόμα ήταν φαντάρος ενώ περίπου ένα χρόνο πριν τα αιματηρά γεγονότα ήταν έγκλειστος στη θεραπευτική κοινότητα «Στροφή». Ο ίδιος ο Καζάκος δήλωνε διαρκώς «αμετανόητος» και «ψυχασθενής»!

«Τρελός; Μα οι τρελοί δεν ξέρουν να επιλέγουν. Αν πράγματι ήταν τρελός, είναι περισσότερο από σίγουρο πως θα είχε πάρει στο λαιμό του και Έλληνες, όχι μόνο μαύρους. Είναι το λιγότερο αστείο να το λέει κανείς αυτό. Τυφλός ναι, τρελός σε καμία περίπτωση. Τυφλός από το μίσος και τον ρατσισμό του», ήταν η απάντηση του Νιγηριανού Αμπντούλ Τίμοθι.

Ο ψυχίατρος του νοσοκομείου των Φυλακών Κορυδαλλού, Γιώργος Δημόπουλος, κατέθεσε από τη μεριά του πως ο Καζάκος έπασχε από σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου η οποία «βρίσκεται πλέον σε ύφεση λόγω της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθεί».

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε στον Καζάκο δις ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο Εφετείο το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού.

Η ιστορία του Παντελή Καζάκου ενέπνευσε το επεισόδιο Σκουπίδια στον Κόκκινο Κύκλο το 2000, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γιαννόπουλο (στο ρόλο του Καζάκου), την Μπέσυ Μάλφα και τον Μηνά Χατζησάββα.