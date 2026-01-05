Ένας άγνωστος θρίαμβος του ελληνικού στρατού - Η τακτική ενός πανάξιου Έλληνα ναυάρχου

Αγορασμένο με ένα εξωφρενικό για την εποχή ποσό, κοντά στις 25 εκατομμύρια χρυσές ελληνικές δραχμές, το Θωρηκτό Αβέρωφ ήταν ένα πανίσχυρο και υπερσύγχρονο πλοίο, ίσως το καλύτερο που δραστηριοποιούνταν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα έξοδα καλύφθηκαν κατά τα δύο τρίτα από το Ελληνικό Δημόσιο (μέσω εξωτερικών δανείων) και κατά το ένα τρίτο από τον Γεώργιο Αβέρωφ, που έδωσε το όνομά του στο «Τυχερό Πλοίο» ή, κατά τους Τούρκους, το «Διαβολοβάπορο».

Η Ναυμαχία της Λήμνου - 5 Ιανουαρίου 1913

Η υπεροπλία που έδινε το Αβέρωφ στο ελληνικό ναυτικό αποδείχθηκε σε μία θρυλική ναυμαχία στα ανοιχτά της Λήμνου.

Την προηγούμενη νύχτα, ο πλοίαρχος Ταχίρ Μπέης, επιβιβασθείς στο Mecidiye, πραγματοποίησε αναγνώριση στη θάλασσα πριν από τα Δαρδανέλια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε αιφνιδιαστικά προς το ελληνικό ορμητήριο του Μούδρου.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα είχε την τύχη να διαθέτει τον ικανότατο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από το ανιχνευτικό Λέων, ο Κουντουριώτης κατάφερε να προετοιμάσει γρήγορα τον ελληνικό στόλο.

Η Στρατηγική του Κουντουριώτη

Στις πρώτες ώρες της 5ης Ιανουαρίου, πολλοί πίστεψαν ότι οι κινήσεις του τουρκικού στόλου στόχευαν τον Σαρωνικό, δημιουργώντας πανικό. Αντίθετα, ο Κουντουριώτης διέβλεψε ότι στόχος των Τούρκων ήταν να απομακρύνουν το Αβέρωφ από το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Παρέμεινε ψύχραιμος και δημιούργησε σχέδιο αποκλεισμού του τουρκικού στόλου, κλείνοντας τα στενά των Δαρδανελίων. Παράλληλα, τοποθέτησε ισχυρές δυνάμεις για να εμποδίσουν το Χαμιδιέ να κινηθεί προς τη Σμύρνη, στο στενό μεταξύ Χίου και Λέσβου.

Η Μάχη

Οι δύο στόλοι ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της 5ης Ιανουαρίου. Το πυροβολικό του ελληνικού στόλου έπληττε συνεχώς τα τουρκικά πλοία. Λίγο πριν τις 12, από τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, το Barbarossa, φάνηκαν φλόγες και καπνοί, ενώ τα θωρηκτά Ψαρά και Ύδρα έπλητταν το Mecidiye.

Η κατάσταση τουρκικού στόλου χειροτέρευσε όταν μία οβίδα κατέστρεψε την ιστορική σημαία του Barbarossa, πλήττοντας σοβαρά το ηθικό των Τούρκων, που υποχώρησαν ατάκτως. Ο Κουντουριώτης διέταξε καταδίωξη του εχθρού, με πρωταγωνιστικό ρόλο το Αβέρωφ, που προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον αποχωρούντα στόλο.

Οι Επιπτώσεις

Η ναυμαχία ολοκληρώθηκε με συντριβή του τουρκικού στόλου, ενώ οι ελληνικές ζημιές ήταν ασήμαντες, με μόλις έναν τραυματία.

Η πανωλεθρία τουρκικού στόλου είχε ευρύτερες συνέπειες για τις αξιώσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Αιγαίο. Ο αρχηγός του τουρκικού στόλου αποπέμφθηκε και δικάστηκε, ενώ η ελληνική υπεροπλία εξασφάλισε ότι για τα επόμενα χρόνια οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν να βγουν από τα Δαρδανέλια.

