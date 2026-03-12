Η βόμβα της 17Ν στον Ρόναλντ Στιούαρτ και μία προκήρυξη χωρίς ονοματεπώνυμο

Υπάρχει μία και μόνο μία προκήρυξη της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» με την οποία η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση ενός ανθρώπου αλλά χωρίς να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 12 Μαρτίου 1991 σε βομβιστική ενέργεια στη Γλυφάδα έχασε τη ζωή του ο λοχίας Ρόναλντ Στιούαρτ.

Ο Στιούαρτ ήταν ο τέταρτος αμερικανός που σκοτώθηκε σε ενέργεια της οργάνωσης. Η διαφορά του από τους υπόλοιπους τρεις, ωστόσο, ήταν πως δεν κατείχε κάποια ιδιαίτερης σημασίας θέση, δεν είχε κάποια ειδική αποστολή στην Ελλάδα, ούτε ήταν κάποιο «όνομα» στη διπλωματία της υπερδύναμης.

Όπως είχαν πει οι δικοί του άνθρωποι ήταν υπεύθυνος προμηθειών του νοσοκομείου και του ΚΨΜ της τότε βάσης του Ελληνικού.

Είναι ενδεικτικό πως ο Τύπος της εποχής προσπαθώντας να δώσει μία ερμηνεία στην επίθεση αυτή της 17Ν έκανε λόγο για μία ενέργεια που είχε σαν στόχο απλά να εξοργίσει τις ΗΠΑ για τα όσα συνέβαιναν την ίδια εποχή στον Πόλεμο του Κόλπου.

Όταν η 17Ν δημοσίευσε την προκήρυξη όλοι έμειναν έκπληκτοι αφού για πρώτη φορά η οργάνωση δεν αναφερόταν με ονοματεπώνυμό στο θύμα της.

Αυτό σήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον πως η προκήρυξη ήταν γραμμένη πριν από την επίθεση και δεύτερον πως η 17Ν δεν γνώριζε ποιος ήταν ο στόχος της. Ήθελε απλά νεκρό έναν Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετούσε στη βάση.

Το βράδυ της 12ης Μαρτίου 1991, στη Γλυφάδα τα πάντα κυλούσαν ήρεμα μέχρι που μία ισχυρή έκρηξη βόμβας, προκάλεσε φόβο και πανικό. Τζαμαρίες καταστημάτων και παράθυρα σπιτιών έσπασαν σε μεγάλη απόσταση. Στην αρχή όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Όταν είδαν έναν άνθρωπο «κομματιασμένο» δίπλα στην είσοδο μίας πολυκατοικίας άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί τον έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο αλλά ήταν κάτι περισσότερο από εμφανές πως ήταν μία μάχη η οποία ήταν άνιση.

Ο άνδρας είχε χάσει και τι δύο του πόδια. Τελικά, την ώρα της εγχείρησης, άφησε την τελευταία του πνοή. Στην πραγματικότητα οι γιατροί δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να ελέγξουν την ακατάσχετη αιμορραγία.

Πίσω στο σημείο της έκρηξης, οι πρώτες έρευνες της Αστυνομίας δείχνουν πως δεν πρόκειται για κάποιο μοιραίο δυστύχημα αλλά για μία βομβιστική επίθεση.

Διαπιστώθηκε πως η έκρηξη οφειλόταν σε βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε κλεμμένο όχημα και πυροδοτήθηκε με τηλεχειριστήριο. Στόχος ήταν ο 35χρονος λοχίας Ρόναλντ Στιούαρτ ο οποίος υπηρετούσε στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση της Γλυφάδας.

Ο Στιούαρτ το βράδυ της 12ης Μαρτίου είχε φύγει από τη βάση των ΗΠΑ και είχε πάει στην Άνω Γλυφάδα όπου βρισκόταν το σπίτι του. Πάρκαρε το όχημα του και με τα πόδια κατευθύνθηκε στην είσοδο του σπιτιού του. Ελάχιστα πριν μπει στην πολυκατοικία σημειώθηκε η έκρηξη που του στέρησε τη ζωή.

Λίγες ώρες μετά τη φονική έκρηξη είχαν συμπληρωθεί όλα τα κομμάτια του παζλ. Ήταν ξεκάθαρο πως επρόκειτο για μία ακόμα ενέργεια της «17 Νοέμβρη» η οποία εκείνη την περίοδο είχε προχωρήσει σε μία σειρά από επιθέσεις με αφορμή τον Πόλεμο του Κόλπου.

Μερικές ημέρες αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση με την προκήρυξη. «Αποφασίσαμε λοιπόν να χτυπήσουμε τον εγκληματικό μηχανισμό γενοκτονίας που λέγεται Αμερικάνικες ένοπλες Δυνάμεις, εκτελώντας έναν απ' τους μισθοφόρους επαγγελματίες φονιάδες της Βάσης του Ελληνικού.

» Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν θα συνεχίσουμε να χτυπάμε αυτούς τους φονιάδες, είτε εργάζονται στις αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας είτε έχουν έρθει για διακοπές στα νησιά μας, μέχρις ότου αποχωρήσει ο τελευταίος Αμερικάνος μισθοφόρος απ' τη χώρα μας κι ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης απ' την Κύπρο.

» Περιμένουμε με ενδιαφέρον και συντριβή τις γνωστές στερεότυπες ανακοινώσεις των διαφόρων φρόκαλων της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της αμερικανοδουλείας όπου δίκην αθώας περιστεράς, κατακεραυνώνουν με ''αποτροπιασμό'' την εγκληματική παραβίαση απ' τη 17Ν του δικαιώματος στη ζωή, ενώ δεν διέκριναν τέτοια παραβίαση στη γενοκτονία επί ένα μήνα 130.000 Ιρακινών, σιωπώντας συνένοχα και παραμένοντας ασυγκίνητοι» έγραφε, μεταξύ άλλων, η προκήρυξη.

Αυτό που είχε κάνει εντύπωση ήταν πως στην προκήρυξη δεν υπήρχε το όνομα του θύματος. Αυτό σήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον πως η προκήρυξη ήταν γραμμένη πριν από την επίθεση και δεύτερον πως η 17Ν δεν γνώριζε ποιος ήταν ο στόχος της. Ήθελε απλά νεκρό έναν Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετούσε στη βάση.

Μέσα στο τεταμένο κλίμα της εποχής, άλλωστε, και ο 35χρονος λοχίας Ρόναλντ Στιούαρτ είχε εξομολογηθεί σε έναν φίλο του πως φοβόταν να κυκλοφορεί με τη στολή του έξω από τη βάση καθώς φοβόταν πως μπορεί να γίνει στόχος επίθεσης!

Η κριτική που δέχθηκε η 17Ν ήταν μεγάλη καθώς σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα των ενεργειών της η συγκεκριμένη έδειξε πως ήταν... εκ τους ασφαλούς και αυτό γιατί ο Ρόναλντ Στιούαρτ, δεν ήταν κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής βάσης, δεν είχε κάποια θέση.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, κυκλοφορούσε στη Γλυφάδα χωρίς ασφάλεια και χωρίς να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας. Ήταν, δηλαδή, ένας εξαιρετικά εύκολος στόχος.

Την περίοδο της εξάρθρωσης της «17Ν», όταν η αντιτρομοκρατική είχε συλλάβει τον Χριστόδουλο Ξηρό, εκείνος είχε ομολογήσει προανακριτικά πως συμμετείχε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

«Στη συνέχεια συμμετάσχω στην έκρηξη βόμβας με τηλεχειρισμό σε αμερικανό αξιωματούχο στη Γλυφάδα, μαζί με τον αδελφό μου Σάββα, τον «Λουκά» (σ.σ.: Δημ. Κουφοντίνα) και τον «Χάρη» (σ.σ.: Ηρακλή Κωστάρη). Η διαδικασία επιλογής του έγινε με τον τρόπο που αναφέρεται σε προηγούμενες ενέργειες. Το μπουτόν, τον τηλεχειρισμό το έκανε πιθανόν ο Σάββας, και όλοι μας ήμασταν στο πίσω μέρος ενός ΙΧΦ αυτοκινήτου, μάρκας δεν θυμάμαι, κλεμμένου, και αναμέναμε τον στόχο. Το όνομα του στόχου το έμαθα την επόμενη ημέρα από τα ΜΜΕ», είχε ομολογήσει ο Χριστόδουλος Ξηρός, κατάθεση την οποία αργότερα ανακάλεσε ισχυριζόμενος πως ήταν προϊόν πίεσης από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής.

Πριν από μερικά χρόνια η Νικόλ Εντουαρντς, κόρη του Ρόναλντ Στιούαρτ, είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα» όπου είχε μιλήσει για τον πατέρα της.

«Τίποτε δεν μπορεί να με απελευθερώσει από την αίσθηση ότι ο πατέρας μου δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτία, ότι τον χρησιμοποίησαν ως ''μέσο προς σκοπό'', ως ένα ''νούμερο''.

»Ο πατέρας μου ήταν απλός λοχίας, δεν ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός, δεν λάμβανε πολιτικές ή επιχειρησιακές αποφάσεις. Είχε βρεθεί στη βάση του Ελληνικού μόνο και μόνο για να είναι κοντά στη μητέρα μου, η οποία δούλευε στο στρατιωτικό νοσοκομείο.

Η ''17 Νοέμβρη'' είχε γράψει ότι η δολοφονία του σχετιζόταν με τη συμμετοχή αμερικανών στρατιωτών στον Πόλεμο του Κόλπου. Μα ο πατέρας μου δεν είχε πολεμήσει ποτέ, δεν είχε κρατήσει καν όπλο. Είναι τρομερό η ανθρώπινη ζωή να θεωρείται από κάποιους τόσο ασήμαντη» είχε πει και αναφερόμενη στην κατάθεσή της στη δίκη της 17Ν είχε σημειώσει:

«Ως τότε με κατέκλυζε ο πανικός στη σκέψη αυτών των ανθρώπων. Όταν όμως τους είδα, ένιωσα τον θυμό να με κυριεύει. Αυτά τα ''τέρατα με υπεράνθρωπες δυνάμεις'' που είχα πλάσει στο μυαλό μου τελικά ήταν… απλοί άνθρωποι. Δειλοί και μικροπρεπείς».