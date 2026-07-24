Η Καντίντζα Σάνκο, η γυναίκα που συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του φορά στο Προεδρικό Μέγαρο

Το 2008, ήταν η χρονιά που ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο τιμόνι του Συνασπισμού, εισήλθε δυναμικά στην πολιτική σκηνή του τόπου, μπήκε στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Εκπροσωπούσε την αλλαγή, το ανατρεπτικό, τη νέα γενιά. Κάθε του κίνηση του 33χρονου τότε πολιτικού, βρισκόταν στο μικροσκόπιο.

Μια μέρα σαν σήμερα, 18 χρόνια πριν, ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο και στρέφει για μια ακόμη φορά τα βλέμματα και τα φλας πάνω του.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

«Είναι δεύτερης γενιάς μετανάστρια. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό ήθελα να δείξω» - Η συμβολική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα

«Πρώτη φορά ήρθα στο Προεδρικό Μέγαρο και για να μην πλήξω, έφερα μαζί μου και την Καντίτσα. Το δικαιούται, είναι δεύτερης γενιάς μετανάστρια. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό ήθελα να δείξω», ανέφερε εκείνο το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση στο προεδρικό Μέγαρο.

Η Καντίτσα Σάνκο, κομμώτρια από τη Σιέρα Λεόνε, κάτοικος Αχαρνών, μετανάστρια δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, βρέθηκε στο πλευρό του και όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα της εποχής, συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τους αρχηγούς των κομμάτων, τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ακόμη και με τη μητέρα του προέδρου του ΠαΣοΚ κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έδωσε συνεντεύξεις σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, δήλωσε μάλιστα πως βρήκε όλες αυτές τις συζητήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς «ενδιαφέρουσες».

Με πρωτοβουλία της Ενωσης Γυναικών Αφρικής, η Καντίτσα Σάνκο συνόδευσε τον (τότε) πρόεδρο του Συνασπισμού Αλέξη Τσίπρα στη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ηταν μια συμβολική κίνηση που έχει μείνει στο μυαλό της. «Ηταν κάτι πολύ καλό», έλεγε η ίδια τότε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «γιατί ανέδειξε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά των μεταναστών που δεν ήταν γνωστό. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη γενιά μεταναστών τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Μετά από αυτό κινητοποιήθηκε κόσμος. Αλλαξε και ο νόμος… Τώρα πια τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών έχουν ελληνικό διαβατήριο και μπορούν να μετακινηθούν».

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Η ιστορία της Καντίντζα Σάνκο

Η Καντίτσα έφυγε οριστικά από την Ελλάδα το 2010. «Δεν μπορούσα άλλο την αβεβαιότητα, το τρέξιμο για χαρτιά κάθε χρόνο», είχε δηλώσει το 2015 σε συνέντευξή της στην «Κ».

Πρωτοήρθε στην Ελλάδα από τη Σιέρα Λεόνε στα 11 της. Στο Λύκειο εγγράφηκε σε κανονικό σχολείο προκειμένου να δώσει πανελλήνιες - στόχος της ήταν η Νοσηλευτική της Αθήνας. Τελικά δεν έγραψε όσο καλά χρειαζόταν, οπότε στα 18 της γράφτηκε σε ΤΕΕ. Τότε όμως χρειάστηκε να βγάλει δική της άδεια παραμονής.

«Ηταν πολύ δύσκολο. Δεν αναγνώριζαν το σχολείο, μου ζητούσαν ένσημα». Ευτυχώς, κάποιος της πρόσφερε δουλειά σε ένα κομμωτήριο. «Εργαζόμουν και μου κολλούσε ένσημα ώστε να έχω τα χαρτιά μου». Αργότερα η Καντίτσα έφυγε για λίγους μήνες στην Αμερική, σε ιεραποστολική αποστολή.

«Στο μεσοδιάστημα έληξε η άδειά μου, οπότε για να επιστρέψω έπρεπε να πάρω βίζα από την ελληνική πρεσβεία στις ΗΠΑ. Οταν γύρισα, μου είπαν ότι θα με απελάσουν γιατί δεν έχω χαρτιά». Εντελώς τυχαία τότε, ο Σύνδεσμος Αφρικανών Γυναικών πρότεινε εκείνη να συνοδεύσει τον κ. Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Λίγο αργότερα μου είπαν ότι θα μου βγάλουν χαρτιά, αλλά θα πρέπει να κάνω από το μηδέν όλη τη διαδικασία, ότι είχαν ακυρωθεί όλα τα χρόνια που είχα ζήσει εδώ. Στην ουσία, ότι όλη η γνώση που είχα λάβει από το ελληνικό σχολείο, το απολυτήριό μου, ήταν άκυρα».

«Ηρθα στο Λονδίνο και μου έδωσαν αρχικά βίζα για δύο χρόνια και μετά άδεια παραμονής με αόριστη διαμονή. Αναγκάστηκα να αφήσω την υποτροφία μου στην Ελλάδα, αλλά είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ». Στο Λονδίνο, μπόρεσε να φτιάξει τη ζωή που ονειρευόταν, δίχως γραφειοκρατία. Μια απλή, καθημερινή ζωή.