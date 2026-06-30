Η μέρα που κάηκε ο ουρανός: Η έκρηξη της Τουνγκούσκα και ο εφιάλτης μιας μελλοντικής σύγκρουσης

Το 1908 η Ρωσία βρισκόταν ακόμη υπό την μπότα του τσάρου. Η κοινωνική ειρήνη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, λίγα χρόνια πριν την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, την εκπαραθύρωση των Ρομανόφ και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Πιθανώς να ήταν μια αδιάφορη χρονιά για τα βιβλία ιστορίας, αν ένα εξωπραγματικό γεγονός δεν άλλαζε τα δεδομένα. Στις 30 Ιουνίου, η Σιβηρία συγκλονίζεται από μια απροσδιόριστη έκρηξη που έκανε στάχτη εκατομμύρια δέντρα και δημιούργησε ένα πανίσχυρο ωστικό κύμα.

Μια έκρηξη ικανή να ισοπεδώσει την Αγία Πετρούπολη

Στις 30 Ιουνίου (17 Ιουνίου με το παλιό ημερολόγιο) και ώρα 7:17 το πρωί, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή κοντά στον ποταμό Τουνγκούσκα διαπίστωσαν κάτι περίεργο στον ουρανό. Μια λάμψη σε μπλε χρώμα έσκιζε τα σύννεφα και ήταν τόσο φωτεινή όσο και ο πρωινός ήλιος. Κοντά στον ορίζοντα, η λάμψη έδωσε τη θέση της σε μια πύρινη στήλη που έκοψε στα δύο τον ουρανό. Περίπου 10 λεπτά μετά, ακούστηκε ένας ήχος σαν κανόνι. Και ύστερα, ένα ωστικό κύμα.

Τα απομεινάρια των δέντρων από την έκρηξη | Wikipedia

Σε μια ακτίνα περίπου 100 χιλιομέτρων, το κύμα διέλυσε παράθυρα και εύθραυστες κατασκευές. Όσοι ήταν κοντά στην έκρηξη, εκτοξεύτηκαν μακριά και έχασαν τις αισθήσεις τους. Μια πύρινη λαίλαπα έκαψε, σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς, περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα ενώ ο αριθμός των νεκρών είναι καθαρά υποθετικός. Από την Ινδονησία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δείκτες των σεισμογράφων κατέγραψαν τη δύναμη του ωστικού κύματος. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές.

«Είδα κάτι θαυμαστό: δέντρα σωριάζονταν στο έδαφος με τα κλαδιά τους να έχουν πάρει φωτιά, και τότε, τα πάντα γέμισαν φως, σαν να υπήρχε ένας δεύτερος ήλιος» έλεγε ένας αυτόπτης μάρτυρας λίγα χρόνια μετά. Οι επιστημονικές έρευνες άργησαν να ξεκινήσουν. Λόγω των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν, η έκρηξη της Τουνγκούσκα πέρασε σε ένα είδος αφάνειας. Μέχρι το 1921, όταν μια ομάδα από τη Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών, με επικεφαλής τον ορυκτολόγο Λεονίντ Κούλικ, μάζεψε στοιχεία και δεδομένα.

Ο Κούλικ υπέθεσε ότι το συμβάν οφειλόταν στην πτώση ενός μεγάλου μετεωρίτη και πήγε με την ομάδα του στο σημείο της σύγκρουσης το 1927. Προς έκπληξή του όμως, δεν βρήκε κανέναν κρατήρα. Το σημείο ήταν ανέγγιχτο. Υπήρχαν μόνο τα απομεινάρια των δέντρων. Τι είχε συμβεί πραγματικά;

H αιτία που δεν μπορεί να αποδειχθεί και οι θεωρίες συνωμοσίας

Μέχρι και σήμερα, η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη για το συμβάν. Πέραν των θεωρητικών συζητήσεων για το αν πρόκειται για μετεωρίτη ή αστεροειδή, τα εναπομείναντα στοιχεία από την έκρηξη είναι ελάχιστα. Οι επιστήμονες όμως, αναλύοντας δεδομένα από άλλες εμφανίσεις αστεροειδών στον ρωσικό ουρανό, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κάτι παρόμοιο συνέβη το 1908. Ο διαστημικός βράχος μπήκε δηλαδή στην ατμόσφαιρα της Γης και ανατινάχθηκε πριν φτάσει στο έδαφος.

Ανεξαρτήτως των διαφωνιών πάντως, όλοι συμφωνούν για την ισχύ της έκρηξης. Αν ο πλανήτης μας είχε διαφορετική τροχιά, η έκρηξη θα είχε ισοπεδώσει ολοσχερώς την Αγία Πετρούπολη και λίγη ώρα μετά, οι πόλεις της Σκανδιναβίας θα είχαν ανάλογη μοίρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας γεννήθηκαν για να...καλύψουν το κενό της επιστήμης.

Μια εξ αυτών αφορά τον Νίκολα Τέσλα ο οποίος δημιούργησε ένα όπλο, μια ακτίνα θανάτου και τη δοκίμασε χρησιμοποιώντας τη Σιβηρία ως στόχο. Μόλις έμαθε το γεγονός, αποσυναρμολόγησε το όπλο και το εξαφάνισε. Μια άλλη, όπως ήταν αναμενόμενο, αφορούσε UFO. Ένας Ρώσος συγγραφέας, ο Αλεξάντερ Καζάντσεβ, έγραψε μια ιστορία που περιέγραφε την έκρηξη ως αποτέλεσμα πυρηνικού ατυχήματος ενός εξωγήινου πολιτισμού. Η ιστορία φαίνεται να συνεπήρε ορισμένους επιστήμονες που μετά από έρευνα, είπαν πως βρήκαν στοιχεία προς επιβεβαίωση της ιστορίας του Καζάντσεβ!

Σε κάθε περίπτωση, το συμβάν αποδεικνύει την τρομακτική δύναμη της φύσης και λειτουργεί ως μια προειδοποίηση για τους κινδύνους που έρχονται από το διάστημα. Προς αυτόν τον σκοπό, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό ορισμένες προσπάθειες για την άμυνα του πλανήτη απέναντι σε ουράνια σώματα που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές σαν κι αυτήν του Τουνγκούσκα.