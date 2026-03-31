Ο τραγικός θάνατος του Μπράντον Λι στα γυρίσματα της ταινίας «Το Κοράκι»

Η τραγική ιστορία του ηθοποιού Μπράντον Λι δεν είναι μια ιστορία απώλειας. Είναι μία ιστορία τύχης, αμέλειας και ενός πεπρωμένου που, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, έμοιαζε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ίδια οικογένεια.

Ο Μπράντον Λι ήταν γιος του θρύλου των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι ο οποίος στις 20 Ιουλίου 1973 πέθανε – κατά την επίσημη εκδοχή – από εγκεφαλική αιμορραγία, αφήνοντας μισοτελειωμένη την τελευταία του ταινία η οποία είχε τον φοβερά ειρωνικό τίτλο «Θανάσιμο Παιχνίδι».

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 31 Μαρτίου 1993, ο ηθοποιός Μπράντον Λι σκοτώθηκε στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Το Κοράκι» πριν προλάβει να την ολοκληρώσει, αφήνοντας στην αρχή μία πολλά υποσχόμενη καριέρα στον μαγικό κόσμο του Χόλιγουντ.

Ο θάνατος του Μπράντον Λι παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα δυστύχημα που δεν έπρεπε να συμβεί και που συνεχίζει να θυμίζει ΄τοι ακόμη και στον κόσμο της φαντασίας η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί σκληρή και αμείλικτη.

Η σύντομη ζωή ενός ανερχόμενου αστέρα

Ο Μπράντον Λι γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1965 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ήδη αναφέρθηκε ήταν γιος του θρυλικού Μπρους Λι του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τον κόσμο των πολεμικών τεχνών και του κινηματογράφου δράσης.

Η ζωή του Μπράντον στιγματίστηκε από την απώλεια του πατέρα του. Ήταν μόλις οκτώ χρονών όταν ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή. Οι φήμες για εμπλοκή της κινεζικής μαφίας στο θάνατο του Μπρους Λι συντάραξε την οικογένεια η οποία σταμάτησε να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στο Χονγκ Κονγκ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εγκαταστάθηκαν μόνιμα, πλέον, στην Καλιφόρνια, και από εκεί ο νεαρός Μπράντον άρχισε να κάνει όνειρα για κινηματογραφική καριέρα. Ήθελε να γίνει ηθοποιός αλλά όχι να συνεχίσει στον δρόμο που «άνοιξε» ο πατέρας του. Ήθελε να δημιουργήσει τη δική του πορεία.

Εκπαιδεύτηκε σκληρά στις πολεμικές τέχνες και παράλληλα σπούδασε υποκριτική στη Βοστώνη. Όσο μεγάλωνε τόσο περισσότεροι τον συνέκριναν με τον πατέρα του κάτι που έκανε τον ίδιο να νιώθει βαριά τη σκιά του με αποτέλεσμα να στραφεί στο θέατρο όπου ο Μπρους Λι δεν είχε παίξει κάποιο ρόλο.

Παρ' όλα αυτά, η μοίρα (η σωστότερα η... εμμονή του Χόλιγουντ) είχε διαφορετική άποψη. Το 1985 ο Μπράντον Λι πείστηκε να συμμετάσχει στην ταινία «Kung Fu: The Movie». Αν και στην πραγματικότητα δεν ήθελε τελικά πείστηκε να το κάνει γιατί θεωρούσε πως αυτή θα ήταν μία τεράστια ευκαιρία στην καριέρα του.

Η εμφάνισή του στην ταινία «Showdown in Little Tokyo» έδειχναν έναν ηθοποιό με έντονη παρουσία, χαρισματικό και αποφασισμένο να αποδείξει την αξία του, έστω και αν τελικά κατάλαβε και ο ίδιος πως δεν μπορούσε να «ξεφύγει» από τον δρόμο που είχε χαράξει ο πατέρας του.

Ο Μπράντον Λι «κράτησε» και άλλους (κυρίως μικρούς) ρόλους σε ταινίες που γυρίστηκαν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Χονγκ Κονγκ, μέχρι που το φθινόπωρο του 1992 ήταν η στιγμή που θα έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Ο ελληνοαυστραλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Άλεξ Πρόγιας αποφάσισε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη «Το Κοράκι», την, βασισμένη σε ένα δημοφιλές κόμικ, ιστορία ενός νεκρού κιθαρίστα που ανασταίνεται με τη βοήθεια ενός υπερφυσικού κορακιού.

Η μοιραία στιγμή και η φονική αμέλεια

Ο Μπράντον Λι θεωρούσε τον συγκεκριμένο ρόλο «αφετηρία» για κάτι σπουδαιότερο αφού θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά που είχε διδαχθεί και ταυτόχρονα να μείνει μακριά από το μοτίβο που ακολουθούσε ο πατέρας του στις δικές του ταινίες.

Τον Μάρτιο του 1993, οι περισσότερες από τις δικές του σκηνές είχαν γυριστεί. Απέμειναν μόνο 2-3 σκηνές. Στις 30 εκείνου του Μάρτη θα γυρίζονταν μία από αυτές τις σκηνές η οποία, μάλιστα, όταν θα γινόταν η τελική «συρραφή» θα έμπαινε στην αρχή της ταινίας αφού ήταν η σκηνή του θανάτου του!

Στη διάρκεια των γυρισμάτων στη Βόρεια Καρολίνα, ο ηθοποιός Μάικλ Μάσι (που υποδυόταν τον Funboy) έπρεπε να πυροβολήσει τον Μπράντον Λι. Στο όπλο υποτίθεται πως είχαν τοποθετηθεί άσφαιρα. Και πράγματι έτσι είχε συμβεί. Το ζήτημα, ωστόσο, ήταν πως πριν γυριστεί η συγκεκριμένη σκηνή, το όπλο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί για να βληθούν πραγματικά πυρά.

Μία σφαίρα (στην πραγματικότητα ένα κομμάτι αυτής) έμεινε στο εσωτερικό της θαλάμης. Στη συνέχεια το συνεργείο τοποθέτησε μέσα στο όπλο τα άσφαιρα και όταν ο Μάικλ Μάσι πάτησε την σκανδάλη η πραγματική σφαίρα καρφώθηκε στην κοιλιά του Μπράντον Λι τραυματίζοντας τον σοβαρό τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στη σπονδυλική στήλη.

Ο νεαρός ηθοποιός σωριάστηκε στο έδαφος. Όλοι νόμιζαν πως υποκρινόταν τον νεκρό αλλά σύντομα διαπίστωσαν έντρομοι τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα.

Ο Μπράντον Λι σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Γουίλμινγκτον, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έξι ωρών. Οι χειρουργοί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή δίχως όμως αποτέλεσμα.

Ο νεαρός ηθοποιός δηλώθηκε νεκρός μία ημέρα σαν σήμερα, στις 31 Μαρτίου 1993, στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Θάφτηκε δίπλα στον πατέρα του στο Σιάτλ.

«Το Κοράκι» προβλήθηκε στις αίθουσες τον Μάη του 1994 και έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, κάνοντας εντυπωσιακές εισπράξεις 51 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office.

Η εταιρεία παραγωγής έπρεπε να αποφασίσει για το αν θα τελειώσει η ταινία. Για την ολοκλήρωσή της χρειάζονταν συνολικά μόνο οκτώ μέρες γυρισμάτων. Η οικογένεια του Μπράντον Λι δεν έφερε αντίρρηση στην ολοκλήρωση της ταινίας.

Για να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν, ξαναγράφτηκε το σενάριο σε κάποια σημεία. Οι σκηνοθέτες χρησιμοποίησαν τον ηθοποιό Τσαντ Σταχέλσκι ως αντικαταστάτη του Λι στις υπόλοιπες σκηνές, καθώς και πολλά οπτικά εφέ.

Ο Μάικλ Μάσι, δεν διώχθηκε ποτέ καθώς ο εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση, μετά τα στοιχεία που του παρουσίασε η αστυνομία, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ηθοποιός δεν είχε την παραμικρή ευθύνη και έκλεισε το φάκελο με την ένδειξη «ανθρωποκτονία από αμέλεια».

Παρ' όλα αυτά το βάρος για τον Μάσι ήταν τεράστιο. Για έναν χρόνο αποσύρθηκε από τα κοινά. Επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ «Se7en» του 1995, όπου είχε έναν μικρό ρόλο. Γενικά δεν «κράτησε» κάποιον μεγάλο ρόλο και δεν έκανε κάποια τεράστια επιτυχία.

«Ήταν μια πολύ αργή διαδικασία με πολλή σκέψη. Πήρα ένα χρόνο άδεια και επέστρεψα στη Νέα Υόρκη όπου δεν έκανα τίποτα. Δεν δούλευα … απλώς πέρασα τον ελεύθερο χρόνο μου με στενούς φίλους και την οικογένεια μου, μόνο και μόνο για να το ξεπεράσουμε, όπως θα κάναμε με κάθε τραγωδία. Δεν νομίζω ότι ξεπερνάς ποτέ κάτι τέτοιο» είχε πει ο ίδιος σε μία συνέντευξή του το 2005.

Ο Μάικλ Μάσι πέθανε στις 20 Οκτωβρίου 2016 από καρκίνο του στομάχου σε ηλικία 64 ετών.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως για τους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας και ο τραγικός θάνατος του Μπράντον Λι «συνδέθηκε» με την κινεζική μαφία, μέλος της οποίας ήταν αυτό που φρόντισε, ώστε, να υπάρχει η αληθινή σφαίρα στη θαλάμη.