Οι Sex Pistols, ο αυτοκαταστροφικός Σιντ Βίσιους και μία ερωτική σχέση γραμμένη με ηρωίνη

«Ο Σιντ Βίσιους είναι μια υπέροχη καταστροφή, ένα σύμβολο, μια μεταφορά για την παράνοια μιας μηδενιστικής γενιάς».

Ο Σιντ Βίσιους δεν υπήρξε ποτέ απλά ο μπασίστας των Sex Pistols. Υπήρξε το πιο ακραίο, πιο άβολο και τελικά πιο τραγικό πρόσωπο του πανκ. Όχι επειδή έπαιξε μουσική που άλλαξε τον κόσμο, αλλά επειδή ενσάρκωσε μέχρι τέλους την υπόσχεση του «no future».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το πανκ γεννήθηκε ως άρνηση. Για πολλούς ήταν μια κραυγή ελευθερίας. Το soundtrack μίας εξέγερσης που έρχεται.

Για τον Σιντ έγινε άλμα χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Δεν έπαιζε καλά μπάσο. Συχνά δεν έπαιζε καθόλου. Μίκρη σημασία έχει αυτό, άλλωστε. Ο Σιντ ήταν ένα βλέμμα γεμάτο οργή, ένα σώμα έτοιμο να καταρρεύσει, η βία στραμμένη πρώτα προς τον εαυτό του.

Η ηρωίνη δεν συνόδευσε την πτώση του. Τη διαμόρφωσε. Μέσα σε ένα περιβάλλον που μπέρδευε την αυτοκαταστροφή με την αυθεντικότητα, ο Σιντ έγινε το πιο «καθαρό» προϊόν του πανκ.

Στο κέντρο αυτής της κατάρρευσης βρέθηκε η Νάνσι Σπάνγκεν. Η σχέση τους δεν ήταν ρομαντική με καμία έννοια. Ήταν μια συνεξάρτηση φτιαγμένη από ναρκωτικά, βία, φόβο και απόγνωση. Όταν η Νάνσι βρέθηκε νεκρή το 1978 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, με μαχαιριά στην κοιλιά, ο μύθος του Σιντ μετατράπηκε σε σκοτεινή υπόθεση εγκλήματος. Κατηγορήθηκε για τον θάνατό της, δεν πρόλαβε ποτέ να δικαστεί.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Σιντ Βίσιους πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης, σε ηλικία 21 ετών. Είχε ένα τέλος απόλυτα συνεπές με την εικόνα που είχε ήδη καταπιεί τη ζωή του.

Ναρκωτικά, βία και ο μύθος του Σιντ Βίσιους

Αντίθετα με αυτό που συνηθίζουμε στη στήλη «Σαν Σήμερα», στην περίπτωση του Σιντ Βίσιους δε θα κάνουμε καμία βιογραφική αναφορά. Για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι πως πιθανότατα και ο ίδιος θα μισούσε κάτι τέτοιο. Ο δεύτερος λόγος είναι πως η ζωή του ήταν τόσο χαώδης που σχεδόν νομοτελειακά η αφήγηση θα ήταν εξίσου χαοτική!

Έτσι, θα κάνουμε ένα άλμα στον χρόνο και θα φτάσουμε στην ημέρα που ο Σιντ γνώρισε τη Νάνσι. Τη μεγάλη αγάπη της (σύντομης) ζωής του. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1977 λίγο καιρό πριν ο Σιντ γίνει (επίσημα) μέλος των θρυλικών Sex Pistols. Η Νάνσι ήταν γκρούπι του συγκροτήματος. Πέρα από γκρούπι ήταν και τοξικομανής. Για να εξασφαλίζει τη δόση της πουλούσε το κορμί της.

Ο Σιντ Βίσιους την ερωτεύτηκε τρελά. Τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, ωστόσο, προσπάθησαν να την κρατήσουν μακριά του επειδή τη θεωρούσαν κακή επιρροή. Όπως αποδείχθηκε δεν είχαν καθόλου άδικο. Το πιθανότερο είναι πως αυτή ήταν που τον μύησε στον κόσμο της ηρωίνης. Όχι ότι εκείνος ήταν κανένα άγιο παιδάκι πριν. Ίσα ίσα. Το αντίθετο. Απλά φαίνεται πως η Νάνσι επίσπευσε την καταστροφή.

Οι δυο τους ήταν αχώριστοι. Κυκλοφορούσαν μαζί. Έκαναν τα πάντα μαζί και όσο ο καιρός περνούσε τόσο η εικόνα τους γινόταν χειρότερη. Είναι ενδεικτικό πως κάποια στιγμή η βρετανική εφημερίδα Sun είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του γκρουπ στην οποία υπήρχαν βέβαια και ο Σιντ Βίσιους με τη Νάνσι Σπάντζεν. Η λεζάντα ήταν η εξής: «τα άτομα αυτά μοιάζουν με τους Hell’s Angels σε έναν εφιάλτη αντάξιο με το Κουρδιστό Πορτοκάλι»!

Οι Sex Pistols έδωσαν την τελευταία τους συναυλία επί Αγγλικού εδάφους τα Χριστούγεννα του 1977. Τον Ιανουάριο του 1978 (υποτίθεται ότι) ξεκίνησαν μια περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Υποτίθεται» γιατί κράτησε μόλις δύο εβδομάδες αφού μετά άρχισαν οι ακυρώσεις να πέφτουν «βροχή» καθώς οι τσακωμοί και οι τσαμπουκάδες ήταν καθημερινοί. Στην πραγματικότητα όλη αυτή η ένταση προερχόταν από την εκτός ελέγχου κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σιντ Βίσιους εξαιτίας της ηρωίνης. Σε ένα live εκείνης της αποτυχημένης περιοδείας χτύπησε έναν οπαδό της μπάντας στο κεφάλι με το μπάσο του. Σε μια άλλη συναυλία, ο Σιντ ήταν «κόκκαλο» από την πρέζα, πήρε ένα ξυράφι και χάραξε πάνω στο στήθος την έκφραση «gimme a fix»!

Το θρυλικό συγκρότημα της πανκ διαλύθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1978. Έδωσαν την τελευταία τους συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο και τέλος. Λίγο καιρό αργότερα ο Σιντ Βίσιους, με μάνατζερ τη Νάνσι ξεκινάει τη σόλο καριέρα. Ο μάνατζερ των Sex Pistols, Μάλκομ Μακλάρεν, είχε πει ότι μπορεί ο Τζόνι Ρότεν να είναι η «φωνή» της πανκ, αλλά ο Σιντ είναι το «πρόσωπο». Και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε ο Σιντ Βίσιους. Ή μήπως καλύτερα αυτό εκμεταλλεύτηκε η Νάνσι; Ο Βίσιους ήταν εξαρτημένος τόσο από την ηρωίνη όσο και από εκείνη. Η Νάνσι του έδινε ηρωίνη, η Νάνσι μιλούσε αντί για εκείνον. Η Νάνσι του υπενθύμιζε ακόμα και ότι έπρεπε να φάει.

Όλα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Με εξωφρενικές ταχύτητες. Ο Σιντ Βίσιους έφτιαξε μια δική του μπάντα, τους Vicious White Kids, και με αυτήν έδωσε την τελευταία του συναυλία στις 15 Αυγούστου του 1978. Πϊσω από το σετ των ντραμς καθόταν η Νάνσι η οποία ήθελε και να τραγουδάει αλλά όταν τα νηφάλια μέλη του γκρουπ την άκουσαν της έκλεισαν το μικρόφωνο χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Όλη τη νύχτα έπαιζε ντραμς και νόμιζε πως τραγουδούσε.

Πριν συμπληρωθούν δυο μήνες από εκείνη την επική συναυλία, το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, στο Chelsea Hotel του Μανχάταν που έμεναν ο Σιντ και η Νάνσι σήμανε συναγερμός. Κάτι άσχημο είχε γίνει στο δωμάτιο 100 όπου διέμεναν ο κύριος και η κυρία Τζόν Ρίτσι (το πραγματικό όνομα του Σιντ). Οι άνθρωποι του ξενοδοχείου έσπευσαν εκεί και είδαν τον Σιντ Βίσιους να περιφέρεται εμφανώς μαστουρωμένος στο διάδρομο λέγοντας διάφορα ακατάληπτα. Στη συνέχεια μπήκαν στο μπάνιο του δωματίου και βρήκαν τη Νάνσι μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Νάνσι και Σιντ: Μια σχέση γραμμένη με ηρωίνη

Φορούσε μόνο τα μαύρα της εσώρουχα και είχε μια μεγάλη μαχαιριά, χαμηλά, στην κοιλιακή χώρα. Οι άνθρωποι του νοσοκομείου ειδοποίησαν την αστυνομία και οι αστυνομικοί το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να συλλάβουν τον Σιντ ο οποίος όταν «ξενέρωσε» και μπόρεσε έστω και υποτυπωδώς να συνεννοηθεί είπε «Τη σκότωσα… δε μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Έπεσε πάνω στο μαχαίρι μου».

Ο Βίσιους Σιντ αρχικά κατέθεσε πως είχαν τσακωθεί άσχημα και τη μαχαίρωσε. Μετά άλλαξε την κατάθεσή του και είπε πως δε θυμάται τίποτα. Μετά άλλαξε εκ νέου την κατάθεσή του και είπε πως ότι έγινε ήταν ατύχημα. Κανείς από τους κοντινούς ανθρώπους του ζευγαριού δεν πίστεψαν πως αυτός τη σκότωσε. Την αγαπούσε υπερβολικά για να κάνει κάτι τέτοιο. Λίγες μέρες πριν έλεγαν σε φίλους πως σύντομα θα παντρευτούν. Όλοι υποστήριξαν την εκδοχή του ατυχήματος ή της ληστείας! Έλεγαν πως όταν η Νάνσι πήγε στο ξενοδοχείο είχε μαζί της ένα μεγάλο χρηματικό πόσο το οποίο δε βρέθηκε μετά τη δολοφονία!

Οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία στον Σιντ Βίσιους. Εκείνος πλήρωσε μια εγγύηση 50.000 δολαρίων και έμεινε ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Η αντίστροφή μέτρηση είχε ξεκινήσει. Δέκα ημέρες μετά έκανε απόπειρα αυτοκτονίας αλλά τον πρόλαβαν. Έκοψε τις φλέβες του με μια λάμπα που είχε σπάσει. Μετά από λίγες ημέρες και ενώ είναι σε κλινική κάνει και δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας (προσπάθησε να πέσει από το μπαλκόνι) αλλά τελευταία στιγμή τον πρόλαβε το νοσηλευτικό προσωπικό.

Στις 9 Δεκεμβρίου είχε πάει σε μια συναυλία της Πάτι Σμιθ και πλακώθηκε (εννοείται μαστουρωμένος) με τον αδερφό της, τον Τοντ Σμιθ. Η αστυνομία συνέλαβε για ακόμα μια φορά τον Σιντ Βίσιους και αυτή τη φορά ο δικαστής διέταξε τον εγκλεισμό του στο σωφρονιστικό κατάστημα «Rikers Island», μια πλωτή φυλακή στη θάλασσα της Νέα Υόρκης και την υποχρεωτική ένταξή του σε πρόγραμμα σκληρής αποτοξίνωσης που είχε διάρκεια 55 ημερών.

Την 1η Φεβρουαρίου 1979 ο Σιντ Βίσιους αποφυλακίστηκε. Τη χρηματική εγγύηση την πλήρωσε η δισκογραφική του εταιρεία, η Virgin Records, ενώ τα έξοδα του δικηγόρου τα είχε δώσει ο Μικ Τζάγκερ. Για να γιορτάσουν την αποφυλάκισή του, οι φίλοι του Σιντ Βίσιους, διοργάνωσαν ένα πάρτι στο σπίτι της νέας του φιλενάδας, της Μισέλ Ρόμπινσον. Την επόμενη ημέρα το πρωί ο Σιντ Βίσιους βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ηρωίνης. Είχε πεθάνει μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Δεν είχε συμπληρώσει καν το 22ο έτος της ηλικίας του.

Πολλά έχουν ακουστεί και ακόμα περισσότερα έχουν γραφτεί για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Κάποιοι είπαν πως έγινε ένα δίχως όριο πάρτι ηρωίνης. Κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν πως ένας φωτογράφος του έδωσε μια δόση και επειδή ο Σιντ Βίσιους ήταν στη μεθαδόνη και «καθαρός» για αρκετό διάστημα ο οργανισμός του έπαθε σοκ. Υπάρχουν και εκείνοι που είπαν πως την τελευταία, μοιραία, δόση του την έδωσε η μητέρα του (που ούτως ή άλλως τον προμήθευε με ηρωίνη) η οποία δεν ήθελε να δει τον γιο της να μπαίνει στη φυλακή για τη δολοφονία της Νάνσι.

Η ίδια η Αν Μπέβερλι, η μητέρα του Σιντ, είπε πως βρήκε στην τσέπη του αγαπημένου του δερμάτινου μπουφάν, ένα σημείωμα, το οποίο έγραφε: «Είχαμε μια συμφωνία θανάτου και πρέπει να κρατήσω τον λόγο μου. Σας παρακαλώ να με θάψετε δίπλα στο μωρό μου. Θέλω να με θάψετε με το δερμάτινο μπουφάν μου, το τζιν και τις μπότες μου. Αντίο». Πολλοί αμφισβήτησαν την εκδοχή της αυτοκτονίας. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για «ατύχημα». Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει την αλήθεια.

Ο Σιντ Βίσιους ήθελε να ταφεί μαζί με τη Νάνσι του. Εκείνη, όμως, ήταν Εβραία και αυτό δε γινόταν. Έτσι, και με δεδομένο πως κανένα γραφείο τελετών στη Νέα Υόρκη δεν δεχόταν να αναλάβει την κηδεία υπό τον φόβο επεισοδίων, ο Σιντ Βίσιους αποτεφρώθηκε στο Garden State Crematory στο Νιού Τζέρσεϊ.

Μετά την αποτέφρωση, η μητέρα του Σιντ επισκέφθηκε τη μητέρα της Νάνσι και της ζήτησε την άδεια ώστε να σκορπίσει τη στάχτες του γιου της πάνω από τον τάφο της κόρης της και με τον τρόπο αυτό, έστω και έτσι, να εκπληρωθεί η τελευταία του επιθυμία. Η μητέρα της Νάνσι αρνήθηκε και έτσι η μητέρα του Σιντ πήγε κρυφά, νύχτα στο εβραϊκό κοιμητήριο, πήδηξε τα κάγκελα και σκόρπισε τις στάχτες του γιου της πάνω από τον τάφο της αγαπημένης του.