Το πρώτο τροχαίο με θύμα πεζό στην ιστορία της ανθρωπότητας – Πώς ένα όχημα με 6,4 χλμ/ώρα σκότωσε μία γυναίκα

Μπρίτζετ Ντρίσκολ, 44 ετών από τη Μεγάλη Βρετανία. Δε σας λέει κάτι το όνομα; Λογικό. Η Ντρίσκολ ήταν ο πρώτος πεζός, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που έχασε τη ζωή του από διερχόμενο όχημα!

Ήταν μια ημέρα σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1896, μία εποχή που για τους περισσότερους ανθρώπους, το αυτοκίνητο είναι περισσότερο μία παράξενη, θορυβώδης μηχανή παρά ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης.

Το απόγευμα εκείνης της καλοκαιρινής ημέρα, η Μπρίτζετ Ντρίσκολ μαζί με την κόρη της, τη 16χρονη Μέι και μία φίλη της την Ελίζαμπετ Μέρφι προσπάθησαν να διασχίσουν έναν δρόμο στην περιοχή του Κρίσταλ Πάλας.

Καμία από τις τρεις δεν γνωρίζει ότι μερικές στιγμές μετά το όνομα της θα συνδεθεί για πάντα, με τρόπο τραγικό, με την ιστορία του αυτοκινήτου.

Πώς έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα

Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες σχετικά με το πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Μία από αυτές, πιθανότατα αυτή που είναι κοντά στην αλήθεια, λέει πως η Μπρίτζετ Ντρίσκολ βρισκόταν με την κόρη και την φίλη της πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, έτοιμη να διασχίσει τον δρόμο. Κρατούσε μία ομπρέλα για τον ήλιο και πιθανότατα αυτό της «έκοβε» το οπτικό της πεδίο.

Εκείνη τη στιγμή, ένα αυτοκίνητο (που ανήκε στην εταιρεία «Anglo-French Motor Carriage Company», η οποία το χρησιμοποιούσε ως όχημα επιδείξεων) που οδηγούσε ο Άρθουρ Έντσολ βρισκόταν εν κινήσει μερικά μέτρα πιο πίσω.

Ο οδηγός είδε τη γυναίκα να κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο στο δρόμο και πάτησε την κόρνα. Η Μπρίτζετ Ντρίσκολ δεν τον άκουσε ή δεν έδωσε σημασία (μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία περίοδο όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει να… συνυπάρχουν με τα αυτοκίνητα) και συνέχισε να περπατά με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω της και να την χτυπήσει.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ξεψύχησε πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο. Σοβαρά τραυματίστηκε και η κόρη της η οποία, ωστόσο, επέζησε.

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την έρευνα που έκαναν οι Λονδρέζικες Αρχές, η ταχύτητα του αυτοκινήτου την ώρα της δυστυχήματος ήταν 6 χλμ/ω,! Η ανώτατη ταχύτητα του οχήματος ήταν 13 χλμ/ω και το όριο ταχύτητας 23χλμ/ω.

Ένας διερχόμενος ταξιτζής κατέθεσε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου δεν ξεπερνούσε τα 7 χλμ/ω, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ένα αυτοκίνητο, που «εκινείτο ριψοκίνδυνα σαν πυροσβεστικό όχημα»!

Στη δίκη που ακολούθησε, ο θάνατος της Ντρίσκολ θεωρήθηκε «τυχαίο γεγονός» και ο Έντσολ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ ο ιατροδικαστής Πέρσι Μόρισον ευχήθηκε «ένα τέτοιο δυστύχημα να μην ξανασυμβεί ποτέ».

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο στην Ελλάδα

Η ιστορία των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε μερικά χρόνια αργότερα. Το πρωί της 4ης Μαρτίου 1907, στη Συγγρού, στο ύψος του ΦΙΞ!

Περίπου στις 11:30 ο τότε υπουργός και βουλευτής Φθιώτιδος Νικόλαος Σιμόπουλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κινούταν στη λεωφόρο. Περίπου 30 μέτρα μπροστά του κινούταν το αυτοκίνητο του πρίγκηπα Ανδρέα (παππού του σημερινού βασιλιά Καρόλου του Ηνωμένου Βασιλείου). Αμφότεροι είχαν προορισμό το Παλαιό Φάληρο.

Στο ύψος του ΦΙΞ ο υπουργός και ο πρίγκηπας επιδόθηκαν σε μια κόντρα. Όταν ο Σιμόπουλος προσπέρασε βρέθηκε μπροστά στη μόλις 25 χρονών Ευφροσύνη Βαμβακά, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών. Ο οδηγός δεν κατάφερε να την αποφύγει και πέρασε με το όχημά του πάνω από το σώμα της.

Στη συνέχεια, πάνω από την άτυχη γυναίκα πέρασε και το αυτοκίνητο του πρίγκηπα, παρ’ όλο που προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητά του. Και επειδή στην Ελλάδα όλες οι… πολύκροτες υποθέσεις έχουν και μπόλικο παρασκήνιο (υπαρκτό ή ανύπαρκτο), λέγεται πως στην πραγματικότητα την άτυχη γυναίκα τη σκότωσε ο πρίγκηπας και πως ο Σιμόπουλος απλά ανέλαβε την ευθύνη του ατυχήματος, προκειμένου να «καλύψει» τον πρίγκηπα Ανδρέα καθώς προστατευόταν και από τη βουλευτική ασυλία και μια πιθανή δίωξη σε βάρος του θα ήταν δυσκολότερη.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η είδηση του τραγικού περιστατικού έσκασε σαν βόμβα. Ο διοικητής της Αστυνομίας την επομένη ημέρα κιόλας, σε έξαλλη κατάσταση, κάλεσε τους επτά οδηγούς - κατόχους αυτοκινήτων της τότε Αθήνας και τους έκανε αυστηρότατες συστάσεις να οδηγούν με προσοχή.

Ο ίδιος, άλλωστε, με απόφασή του είχε ξεκαθαρίσει πως «εντός της πόλεως δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται ταχύτης πλέον των 10 χιλιομέτρων». Το θέμα, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, είναι πως η Συγγρού τότε ήταν περιοχή… εκτός πόλεως!

Οι εφημερίδες της εποχής, είχαν αναγάγει σε πρώτο θέμα το τροχαίο αυτό, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Επτά αυτοκίνητα κυκλοφορούν και θρηνούμε θύματα…Φανταστείτε τι θα γίνει αν γίνουν εβδομήντα»!

Χαρακτηριστικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι τα αποσπάσματα από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων «Ακρόπολις», «Καιροί» και «Εστία» που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 1907.

«Όταν τα δυο αυτοκίνητα ευρίσκοντο προ της γέφυρας και πλησίον του Ζυθοπωλείου Φιξ, ο Σιμόπουλος ηθέλησε να υπερβεί το αυτοκίνητο του Πρίγκηπος, αυξάνων κατά τι την ταχύτητα του αυτοκινήτου του. Η οδός ήτο ελεύθερη από πεζούς και το αυτοκίνητο του Σιμόπουλου αφού προσπέρασε το προπορευόμενο, κατέλαβε το δεξιό της οδού και έβαινε κανονικώς επί της λεωφόρου. Ξαφνικά μία γυναίκα ευρισκόμενη με ένα παιδί επί του πεζοδρομίου εισήλθε επί της λεωφόρου και ευρέθη αντιμέτωπη με το αυτοκίνητο του Σιμόπουλου.

» Αυτός βλέποντας τον προφανή κίνδυνο ηθέλησε δι’ ελιγμών ν’ αποφύγει την μετά της γυναικός σύγκρουση, πλην όμως η άτυχη γυναίκα φοβηθείσα δεν εσταμάτησε αλλά έτρεξε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να την ρίξει επί του εδάφους και να περάσει από το σώμα της. Φαίνεται ότι πάνω από το σώμα της άτυχης γυναίκας διήλθε και το αυτοκίνητο του Πρίγκηπος Ανδρέου, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να ανακόψει την ταχύτητά του», ανέφεραν για το περιστατικό.

Παράλληλα, κάνουν γνωστή και την ταυτότητα του θύματος: «Ούτω, το πρώτο τροχαίο ατύχημα στην Αθήνα, είχε διαπραχθεί. Το πρώτο θύμα ήτο η άτυχη γυναίκα Ευφροσύνη Βαμβακά, ηλικίας 25 ετών, καταγόμενη από το Αργοστόλι, σύζυγος του σανδαλοποιού Θεοδώρου».

Οι εφημερίδες της εποχής, ωστόσο, δεν έμειναν στην περιγραφή του δυστυχήματος αλλά προχώρησαν το ρεπορτάζ τους και σε ότι αφορά τις αντιδράσεις αλλά και τις ενέργειες που έγιναν προκειμένου να… «αποδοθεί δικαιοσύνη», να «χυθεί άπλετο φως» και να «φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο», όπως άλλωστε συνηθίζεται στην Ελλάδα…

«Ο βασιλεύς όταν επληροφορήθη υπό του Πρίγκηπος Ανδρέου, το γεγονός, έδωσε εντολή σ’ αυτόν να τεθεί στην διάθεση του Εισαγγελέως και του Ανακριτή, καλώντας αμέσως στα ανάκτορα τον Διευθυντήν της Αστυνομίας κ. Δαμηλάτην εις τον οποίον συνέστησε να ενεργήσει αυστηρότατες ανακρίσεις για την ανακάλυψη της αληθείας και εύρεσιν του αληθούς ενόχου. Επίσης τον βασιλέα ενημέρωσε περί των πραγματικών περιστατικών και ο βουλευτής Νικόλαος Σιμόπουλος, όστις ετέθη στην διάθεση της δικαιοσύνης. Οι ανακρίσεις άρχισαν αμέσως.

» Η υπόθεση ανετέθη στον τακτικό ανακριτή κ. Λογοθέτη ο οποίος παρισταμένου και του Εισαγγελέως κ. Λυκουρέζου εξήτασε στο εισαγγελικό κατάστημα, τον υπασπιστή του Πρίγκηπος Ανδρέου, κ. Μεταξάν, τον σύζυγον της φονευθείσης γυναικός Θεόδωρον Βαμβακά και άλλους. Ο εισαγγελεύς και ο Ανακριτής μετέβησαν στη συνέχεια στον τόπον του δυστυχήματος και ανέκριναν γείτονας τινάς. Ο κ. Λογοθέτης θα λάβη στη συνέχεια κατάθεση του Πρίγκηπος Ανδρέου και θα εξετάσει στη συνέχεια τον Νικόλαον Σιμόπουλον, υποβάλλοντας την δικογραφίαν στον Εισαγγελέα, όστις θα ασκήσει στην συνέχεια ποινικήν δίωξη για φόνο εξ αμελείας».