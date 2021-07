Η 44χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, που αποτελεί αδιαμφισβήτητο sex symbol είναι ζευγάρι με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ από το 2011 κι έχουν αποκτήσει δύο γιους. Η αλλαγή της φωτογραφίας προφίλ της στο Instagram, όμως, προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της.

Διαβάστε ακόμη: Olivia Rodrigο: Η πριγκίπισσα της ποπ που «στρατολόγησε» ο Μπάιντεν για τους εμβολιασμούς

Η τραγουδίστρια των τριών Γκράμι και δεκάδων άλλων κορυφαίων βραβείων αντικατέστησε στις 11 Ιουλίου την φωτογραφία προφίλ της με την σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ που αντιπροσωπεύει την λεσβιακή σημαία υπερηφάνειας. Μάλιστα, βρίσκεται ήδη στην επικαιρότητα με το νέο της single «Don't wait up», συνεπώς ο ντόρος έγινε μεγαλύτερος.

Η επιλογή της φωτογραφίας δείχνει να προωθεί το νέο της κομμάτι, καθώς στο video clip κυριαρχούν τα ίδια χρώματα. Ωστόσο, οι φαν είναι πεπεισμένοι, ότι υπάρχει ένα κρυφό μήνυμα.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι θαυμαστές γιόρτασαν ξέφρενα το νέο κομμάτι, ενώ άλλοι περιμένουν το coming out της Σακίρα. Η ίδια δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα δημοσιογράφων για το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει αφήσει τους πάντες σε αγωνία.

Shakira realizing her album cover is the lesbian flag and now everybody thinks she's coming out pic.twitter.com/WB60I0WFML