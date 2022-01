Ιωάννα Τούνη: Η μητέρα μου έχει καρκίνο, κάνει χημειοθεραπείες

Για το πρόβλημα υγείας της μητέρας της είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το Just The Two of Us η Ιωάννα Τούνη - Τότε, η ίδια δεν είχε μιλήσει για τη μητέρα της αλλά όσοι τη γνώριζαν, ήξεραν την αλήθεια με την Ιωάννα Τούνη τώρα να μιλά στους διαδικτυακούς της φίλους για τον καρκίνο και τις χημειοθεραπείες της μητέρας της