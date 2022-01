Machine Gun Kelly: Με αυτή την ατάκα «κέρδισε» την καρδιά της Megan Fox στην πρώτη γνωριμία τους

Η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «καυτά» και ερωτευμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Μάλιστα, ο γνωστός ράπερ αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του, με τα παγκόσμια ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες να ασχολούνται μαζί τους και το σχετικά πρόσφατο, αλλά δυνατό love story τους.

Η 35χρονη και μητέρα τριών παιδιών, Megan, ερωτεύτηκε τον κατά τέσσερα χρόνια μικρότερό της και πατέρα ενός παιδιού, MGK, στα γυρίσματα της ταινίας «Midnight In The Switchgrass» τον Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, όπως έχουν παραδεχθεί και οι δύο σε συνέντευξή τους στο βρετανικό GQ, η πρώτη φορά που είδαν ο ένας το πρόσωπο του άλλου ήταν λίγο καιρό νωρίτερα σε ένα πάρτι του ίδιου περιοδικού.

THE WAY SHE’S LOOKING AT HIM.. NO NO NO pic.twitter.com/I2yxaPeUEA