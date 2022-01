Rihanna: Εγκυος στο πρώτο της παιδί η τραγουδίστρια - Οι πρώτες φωτογραφίες

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Rihanna , η οποία μετά από ένα διάστημα έντονης φημολογίας επιβεβαίωσε η ίδια την ευχάριστη είδηση. Η 33χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας και ο διάσημος ράπερ A$AP Rocky, όπως αναφέρει το PEOPLE, βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και πραγματοποίησαν κοινή δημόσια εμφάνιση στο Χάρλεμ (γενέτειρα του ράπερ) με τη Rihanna να αποκαλύπτει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και να επιβεβαιώνει πως εκείνη και ο σύντροφός της σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Σε μια μάλιστα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, ο ράπερ φιλάει τη μέλλουσα μητέρα και σύντροφό του στο μέτωπό της, καθώς οι δυο τους απολαμβάνουν μια βόλτα στους δρόμους του Χάρλεμ. Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε επίσημα τον Νοέμβριο του 2020, ωστόσο μέχρι τότε οι δυο τους ήταν δυο καλοί φίλοι.

Must be l̶o̶v̶e̶ babies on the brain! ❤️ Rihanna and A$AP Rocky are going to be PARENTS! See their stunning pregnancy photoshoot here: https://t.co/YyTIpcU3Y5

(📷: DIGGZY/Shutterstock) pic.twitter.com/O4mzHyJAeS