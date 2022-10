Καίτη Γαρμπή: Η απάντησή της για τη διαμάχη με το νυχτερινό κέντρο - «Το δίκαιο είναι με το μέρος μας»

Η Καίτη Γαρμπή είναι τελικά η τέταρτη κριτής στο νέο κύκλο του «Just The Two Of Us», παίρνοντας τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου, η οποία φέτος παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο την εκπομπή «Γεια σου» στον ΣΚΑΪ. Σε διάλειμμα του Just The Two Of Us, η Καίτη Γαρμπή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», λέγοντας πως δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης με τη Μαρία Μπακοδήμου, αφού το μόνο κοινό τους είναι ότι έχουν καθίσει στην ίδια καρέκλα. Μάλιστα, η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τη βλέπαμε να συνυπάρχει σε κριτική επιτροπή και με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά εάν εκείνος αποφάσισε ποτέ να συμμετέχει ως κριτής σε κάποιο τάλεντ σόου.

Διαβάστε ακόμη: Ανδρέας Μικρούτσικος: Τον πέθαναν στο Διαδίκτυο - «Σας καλώ όλους στην κηδεία μου»

Μετά την αποχώρηση του τραγουδιστή από το νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανιζόταν φέτος το χειμώνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ίδιος βρίσκεται σε κόντρα με την εν λόγω επιχείρηση, η οποία σε εξώδικο που έστειλε ζητάει 40.000 ευρώ από εκείνον λέγοντας πως πρόκειται για προκαταβολή που έλαβε για τις εμφανίσεις του, ενώ ζητάει και άλλα 20.000 ευρώ από την Καίτη Γαρμπή για εμφανίσεις της που είχαν συμφωνηθεί προ πανδημίας, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Video Loading...

Την προηγούμενη εβδομάδα ο δικηγόρος του ζευγαριού τόνισε αφενός ότι το ζευγάρι δεν έχει λάβει καμία προκαταβολή, αφετέρου ότι δεν ήταν από υπαιτιότητα της Καίτης Γαρμπή η μη πραγματοποίηση των εμφανίσεών της. Μιλώντας η ίδια στην κάμερα της Super Κατερίνα», δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες και είπε τα ακόλουθα: «Είναι όλα οκ. Τα έχουν αναλάβει αυτοί που πρέπει. Έχει ακολουθήσει τη νομική οδό το θέμα. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας».