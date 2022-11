Το All I Want for Christmas αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην πολυετή και επιτυχημένη καριέρα της Μαράια Κάρεϊ αφού κάθε χρόνο ακούγεται ασταμάτητα όλη την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, μπαίνει ξανά και ξανά στα charts, ενώ φέρνει ετησίως «τρελά» έσοδα στην τραγουδίστρια, στην οποία έχει αποδοθεί άτυπα ο τίτλος της «βασίλισσας των Χριστουγέννων». Φαίνεται, όμως, ότι η Μαράια Κάρεϊ δεν αρκείται στον άτυπο τίτλο, αλλά θέλησε να της αποδοθεί ο εν λόγω τίτλος με κάθε «επισημότητα» και έτσι κατέθεσε αίτηση στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για να κατοχυρώσει τον τίτλο της «Queen of Christmas» και να γίνει η επίσημη εμπορική ονομασία της.

Ωστόσο, η αίτησή της απορρίφθηκε αφού εάν κατοχύρωνε το εμπορικό σήμα, θα είχε το νόμιμο δικαίωμα να εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο σε μουσική και προϊόντα, ενώ παράλληλα, θα της έφερνε πολύ μεγάλο κέρδος. Μάλιστα, η Μαράια Κάρεϊ δεν κατάφερε να κατοχυρώσει ούτε το εμπορικό σήμα για τον τίτλο «Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων (Princess Christmas).

Η Ελίζαμπεθ Τσαν, η οποία είχε ονομάσει την τραγουδίστρια ως τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων» στο περιοδικό «The New Yorker» το 2018, σχολίασε αρνητικά την προσπάθεια της Μαράια Κάρεϊ να βγάλει λεφτά από αυτό τον τίτλο, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Υπάρχουν για να τα μοιραζόμαστε. Όχι για να μας ανήκουν».