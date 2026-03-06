«Bλέπουμε Φιλαράκια και Premier League»: Πώς μένουν ψύχραιμοι οι εργαζόμενοι στο Ντουμπάι

Εκτός από τους ινφλουένσερς και τους ψηφιακούς νομάδες και τους τουρίστες, υπάρχουν κι εκείνοι που βρίσκονται στο Ντουμπάι για να κάνουν μια δουλειά, περιμένωντας την πρώτη του μηνός για να πληρωθούν και ύστερα να πληρώσουν τα μηνιαία τους έξοδα, όπως όλοι μας. Νήμα στο Reddit καταγράφει τη συναισθηματική κατάσταση τους ύστερα από τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις κατά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά παραμένει ανοικτή, οι επιχειρήσεις προσποιούνται πως δεν συμβαίνει τίποτα, οι άνθρωποι όμως, δεν μπορούν πάντα να παίζουν θέατρο.

«Στο γραφείο. Δεν έχω όρεξη να δουλέψω. Ο τομέας μου είναι πωλήσεις και η δουλειά μου απαιτεί να καλώ ανθρώπους και νιώθω λίγο χαζός να παίρνω τηλέφωνο ανθρώπους και να τους λέω αν χρειάζονται τις υπηρεσίες μου» (@ObjectiveSpread).

«Δουλεύω στο marketing σε real estate. Νιώθω ντροπιασμένος όταν φτιάχνω καμπάνιες για την πρόωθηση των επενδύσεων στα ΗΑΕ αυτή τη στιγμή» (@Dubzil18)

«Η γυναίκα μου ήταν πολύ χάλια απ' όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, εγώ δεν ήθελα να κάθομαι σιωπηλός περιμένωντας το επόμενο μπαμ, γι' αυτό ξεκίνησα να βάζω στο σπίτι να παίζουν τηλεοπτικές κωμωδίες σε χαμηλό ήχο. Αυτό μας βοήθησε να μην χάσουμε τα λογιά μας. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να τρώμε καλά, να ξεκουραζόμαστε και να βρίσκουμε αντιπερισπασμούς» (@ashthatburns)

«Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Βλέπουμε Φιλαράκια τώρα. Χθές είδαμε αγώνες της Premier League και παίξαμε επιτραπέζια!» (@derbomber_redux)

«Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στα ΗΑΕ τώρα. Οι παρανοικοί και αυτοί που το ζουν με χακούνα ματάτα νοοοτοπία. Μείνετε ασφαλείς, κάντε ότι καλύτερο για εσάς ώστε να είστε ήρεμοι, βρείτε κάτι να σας απασχολήσει» (@3rdsilver)

«Νιώθω πάρα πολύ άγχος, αλλά τα τηλέφωνα στη δουλειά δε λένε να σταματήσουν και είναι σκληρό να παριστάνω πως είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο» (@CapableBottle)

«Μέχρι τώρα, δεν πανικοβάλλομαι, αλλά ανησυχώ λίγο, αναρωτιέμαι τι θα γίνει αν όλο αυτό συνεχιστεί; Η γυναίκα μου από την άλλη είναι σε πλήρη πανικό και για κάθε μικρό ήχο που ακούγεται με ρωτάει αν είναι επίθεση. Ακόμα και για τον γείτονα από πάνω, που χτύπαγε κάτι με σφυρί» (@seenukarthi)

«Έχουμε συνηθίσει τέτοια πράγματα, απ' όταν ζούσα στην Ιορδανία και ειδικά στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό δεν αγχώνομαι, αλλά παίρνω τα μέτρα μου και μένω μέσα όσο περισσότερο μπορώ» (@h_virus)

«...έχω κατάθλιψη, δεν έχω καν πάρει το πτυχίο μου, φοβόμουν ότι θα πεθάνω, αλλά τώρα θέλω να ζήσω» (@stunning_depth)

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ μου σε τόσο έντονη κατάσταση πανικού. Χθες βράδυ κοιμηθήκαμε με νανουρίσματα, ήταν λιγότερο τρομακτικά» (@illustriousbook_548)