«Εμένα οι φίλοι μου είναι...»: Το αντίο στον Γιώργο Ψωμόπουλο - Ψυχή και «ουσία» του ελληνικού ροκ

H ροκ μουσική συνήθως γίνεται με όχημα την αγάπη, τη δημιουργική εμμονή, το «πρέπει να το κάνω αλλιώς δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ» που καθοδηγεί σαν mantra τα μυαλά των ανθρώπων πριν καν πιάσουν κιθάρα και ντραμς.

Στην υλοποίηση ροκ δίσκων, βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, παραγωγοί και μάνατζερ και ηχολήπτες, που επίσης, κάνουν τη δουλειά με πρωταρχικό κίνητρο την αγάπη και ύστερα τις οικονομικές απολαβές.

Με αυτούς τους ανθρώπους των παρασκηνίων, σαν τον Γιώργο Ψωμόπουλο, μάνατζερ των Magic de Spell (μουσικό και στιχουργό) και παλαιότερα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «χτίστηκαν» καλλιτεχνικές διαδρομές, δίσκοι, συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών.

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος πέθανε χθες (20/10) σε ηλικία 73 ετών.

Αντώνης Μποσκοΐτης: «Ήθελες πάντα νά'σαι παρασκηνιακός τύπος της ουσίας»

Δανειζόμαστε ένα post του δημοσιογράφου Αντώνη Μποσκοϊτη που φωτίζει ακόμα καλύτερα τον άνθρωπο/καλλιτέχνη Ψωμόπουλο

«Ο Γιώργος Ψωμόπουλος, ο μάνατζερ των Magic de Spell, όπως και παλιότερα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, δεν είναι πια κοντά μας. Πέθανε τα ξημερώματα στον ύπνο του σε ηλικία 73 ετών και με τρομερά επιβαρυμένη την υγεία του. Πολύ λυπήθηκα με την είδηση του θανάτου του, γνωρίζοντας πως και πριν από μερικά χρόνια είχε κινδυνεύσει η ζωή του από σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Θυμάμαι την παρέα που κάναμε για ένα μεγάλο διάστημα, όταν ήμουν φοιτητής κινηματογράφου και συχνάζαμε καθημερινά στα Εξάρχεια με τους Magic de Spell, τον Ταρνανά, τον Κορδέλλα ενίοτε, και άλλους. Ένας καλόψυχος άνθρωπος πάντα βοηθητικός με τους νέους.

Νομίζω πως ο Γιώργος μού είχε βάλει την ιδέα ενός ντοκιμαντέρ για την φίλη του, Κατερίνα Γώγου, από τότε. Εκείνος ήταν που είχε δείξει το ποίημα της, «Εμένα οι φίλοι μου», στους Magic de Spell, παρακινώντας τους να το μελοποιήσουν (ήταν και διορατικός, αφού το τραγούδι αυτό έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του ιστορικού ροκ συγκροτήματος).

Ως εκ τούτου, επιβαλλόταν η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ «Κατερίνα Γώγου - Για την αποκατάσταση του μαύρου», απ' τα γυρίσματα του οποίου και αυτή η φωτογραφία (2011). Καλό ταξίδι, ρε Γιώργο... Άφησες έργο κι εσύ, μολονότι ήθελες πάντα νά'σαι παρασκηνιακός τύπος της ουσίας και όχι του «φαίνεσθαι».

To μήνυμα των Magic de Spell

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών.

Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998.

Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή.

Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα.

Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε.

Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..»

Το μουσικό ταξίδι του Ψωμόπουλου (συμμετοχές σε ηχογραφήσεις τραγουδιών/παραγωγές)

Ατλαντίδα - Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Έρχονται οι Άνθρωποι - Magic de Spell

Βουτιά από Ψηλά -Ενδελέχεια

Ο Φόβος Έχει Όνομα - Magic de Spell

Έκλειψη (Συμβαίνει κι Αυτό) - Ελληνιστάν