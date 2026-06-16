Φυλακή για ένα... σπασμένο πιάτο: Όταν η χούντα προσπάθησε να «σκοτώσει» το πιο διάσημο ελληνικό έθιμο

Το τι σημαίνει «μπουζούκια» το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι εικόνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Σωρός από σπασμένα πιάτα ή σωρός από λουλούδια. Εξαρτάται. Στον πυρήνα πάντως βρίσκεται το ξέσπασμα διασκέδασης που εκφράζεται με διάφορους τρόπους.

Μαχαίρια, πιάτα και γαρύφαλλα

Το έθιμο με το σπάσιμο πιάτων είναι σαν να κυλάει μέσα στις φλέβες μας. Οι ρίζες του πάνε αρκετά πίσω, τότε που είχε μια διαφορετική μορφή. Τη δεκαετία του '30, στα νυχτερινά κέντρα της εποχής, οι ως επί το πλείστον μεθυσμένοι θαμώνες χρησιμοποιούσαν...μαχαίρια για να δείχνουν τη χαρά τους. Τα πετούσαν με τρόπο θεαματικό ανάμεσα στα πόδια της ορχήστρας. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έβρισκαν πάντα τον στόχο, που ήταν το δάπεδο. Το έθιμο έπρεπε να πάρει μια διαφορετική μορφή. Και έτσι, ήρθε το πιάτο.

Με την άνοδο του λαϊκού τραγουδιού, ειδικά τη δεκαετία του '60, η νυχτερινή ζωή της Αθήνας βρίσκει φωλιά στην παραλιακή. Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της εποχής παρουσιάζουν στο πάλκο τα βαριά καλλιτεχνικά ονόματα. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή του σπασμένου πιάτου, όπως φαίνεται και σε αρκετές ελληνικές ταινίες.

Η παρέμβαση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και ο Ωνάσης

Ο δικτάτορας εν χορώ | Youtube

Όταν ένα βράδυ, στο θρυλικό νυχτερινό κέντρο «Νεράιδα» στον Άλιμο, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος έγινε μάρτυρας του εθιμού, αποχώρησε εξοργισμένος. Δεν ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά τον λόγο. Ενδεχομένως να το θεώρησε ασέβεια στο πρόσωπό του. Την επόμενη μέρα κιόλας, ο δικτάτορας νομοθέτησε κατά του σπασίματος και από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα, όποιος τολμούσε να σπάσει πιάτα σε νυχτερινό κέντρο, κινδύνευε με φυλάκιση.

Κάποια στιγμή, στο ίδιο κέντρο, βρέθηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Στην...έξαψη της βραδιάς, ζήτησε από τον καταστηματάρχη να σπάσει πιάτα. Τον πληροφόρησαν για το συμβάν με τον δικτάτορα και σαν να μη συμβαίνει τίποτα, σχεδόν απαίτησε να σπαστεί μέσα στο μαγαζί οτιδήποτε μπορεί να σπαστεί. Κανείς φυσικά δεν τολμούσε να τα βάλει με τον Ωνάση, πολλώ δε μάλλον ο Γεώργιος Παπαδόπουλος που τον είχε ανάγκη!

Τελικά, αυτό που δεν κατάφερε η χούντα, το κατάφερε η Μαρινέλλα. Όταν η κατάσταση με το πλήθος των σπασμένων είχε αρχίσει να ξεφεύγει, εισήγαγε τα γαρύφαλλα και κανείς δεν μπορούσε να πει όχι στη μεγάλη ερμηνεύτρια!