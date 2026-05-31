Η πιο τοξική προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα δεν ήταν αυτή του 2015

«Η σημερινή συγκέντρωση θα μείνει στην Ιστορία σαν η απάντηση στην πρόκληση της Δεξιάς». Και με αυτά τα λόγια, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε να απευθύνεται στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, την τελευταία πριν από τις εκλογές. Ήταν η αποκορύφωση καθώς η χώρα πλησίαζε στην κάλπη, Κυριακή 2 Ιουνίου 1985, ίσως στην πιο τοξική προεκλογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.

«Απόψε πεθαίνει ο φίλος των SS»

Το περίφημο πρωτοσέλιδο της «Αυριανής» | Αρχείο Βουλής

Η ιστορία μας ξεκινάει πιο πριν, τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στον προεδρικό θώκο έληγε και η κυβερνητική πλειοψηφία έπρεπε να αποφασίσει αν θα τον επιλέξει ξανά ή αν θα προχωρήσει με άλλη επιλογή. Οι περισσότεροι στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά σίγουροι πως ο Παπανδρέου θα διάλεγε ξανά τον Καραμανλή.

Τόσο σίγουροι που όταν τα κομματικά όργανα συνεδρίασαν σε ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος για να πάρουν απόφαση, μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους.

Ο Παπανδρέου έκανε την έκπληξη. Πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον δικαστή της υπόθεσης Λαμπράκη, τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Καραμανλής παραιτήθηκε έξαλλος πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Χρέη Προέδρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανέλαβε ο Πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς ο οποίος συμμετείχε και στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου. Ένα χάος εκτυλίχθηκε εντός και εκτός Βουλής.

Για παραβίαση του Συντάγματος μιλούσε η Νέα Δημοκρατία ενώ οργάνωνε πολιτικές συγκεντρώσεις κατά του ΠΑΣΟΚ. Εντέλει, ο Παπανδρέου, αποφάσισε την διεξαγωγή εκλογών για τις 2 Ιουνίου.

Ξεκινούσε μια προεκλογική περίοδος που θα τα είχε όλα, όχι απλώς και μόνο ιδεολογικές εντάσεις. Η αρχή έγινε από την περίφημη εφημερίδα «Αυριανή» που στήριζε με φανατικό πάθος την παπανδρεϊκή πλευρά. Στο πρωτοσέλιδο της 10ης Μαΐου, δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Μητσοτάκη, αγκαζέ με ναζί αξιωματικούς την περίοδο της Κατοχής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κανείς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ή της κυβέρνησης, δεν καταδίκασε αυτή την ασύλληπτη «κιτρινίλα». Χρόνια μετά, αποδείχθηκε πως η φωτογραφία ήταν ψεύτικη.

Αυτό όμως ήταν μάλλον αδιάφορο στις εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών του ΠΑΣΟΚ που σε κάθε προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου φώναζαν με μανία «Απόψε πεθαίνει ο φίλος των SS». Ήταν διπλά αδιάφορο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό που...σιγόνταρε τους οπαδούς του από την εξέδρα. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης είχε προβεί και σε ένα φοβερό ατόπημα.

Είχε δηλώσει πως θα ανατρέψει τον Χρήστο Σαρτζετάκη για να επαναφέρει στην προεδρία τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, κάτι που ήταν εξόφθαλμα αντισυνταγματικό. Βούτυρο στο ψωμί του Παπανδρέου όμως, που περιδιάβαινε την Ελλάδα κατηγορώντας τον Μητσοτάκη ως επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Του το κρατούσε μανιάτικο φυσικά από το 1965.

Τα συνθήματα με μια δόση χιούμορ επίσης κυριαρχούσαν. Στην υπόσχεση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για φθηνότερα αυτοκίνητα, οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ απαντούσαν «Καλύτερα παπάκι, παρά τον Μητσοτάκη»!

«Κάτω η χούντα του ΠΑΣΟΚ»

Η...απάντηση από πλευράς «Ελεύθερου Τύπου» | Αρχείο Βουλής

Η περίπτωση της «Αυριανής» δεν ήταν μοναδική. Οι συντηρητικές εφημερίδες που υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησαν ανάλογα τεχνάσματα. Ο «Ελεύθερος Τύπος» σε δικό του πρωτοσέλιδο εμφάνιζε την δήθεν αποκάλυψη πως ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καταδώσει τους φίλους του επί χούντας Μεταξά ώστε να μπορέσει να φύγει στην Αμερική.

Δεν ήταν μόνο αυτό. Οι συντηρητικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το παρελθόν του. Παρουσίασαν συνεντεύξεις με τη Χριστίνα Ρασσιά, πρώην σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού, που λίγο πολύ τον περιέγραφε ως ένα βαθύτατα διαταραγμένο άτομο!

Το αποκορύφωμα ήταν λίγο πριν από την προεκλογική ομιλία του Παπανδρέου στη Λαμία. Διάφοροι κύκλοι, προσκείμενοι στη Νέα Δημοκρατία, άρχισαν να διαδίδουν τη φήμη πως ο Παπανδρέου έπαθε ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο και η ομιλία του ακυρώνεται. Κι ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο Καστρί με το επιτελείο του, άρχισαν να καταφτάνουν...μηνύματα συμπαράστασης.

Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Κώστα Μητσοτάκη, οι οπαδοί φώναζαν «Κάτω η χούντα του ΠΑΣΟΚ». Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιχειρούσε να παρουσιάσει την αντίπαλη πλευρά ως θεσμικά παραβατική. Μαζί με τα άλλα συνθήματα, κυριαρχούσαν κι αυτά που αφορούσαν τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. «Με το στίγμα του παραβάτη πάει το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη» έλεγε από την εξέδρα ο Μητσοτάκης.

Μετεκλογικά, ο Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς φυσικά να αποδεχθεί με απόλυτο τρόπο το αποτέλεσμα, προέβη σε καταγγελίες. Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύτηκε το κράτος για να εμποδίσει εκείνον και το επιτελείο του. Η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν τους έδινε εισιτήρια λέγοντας πως όλα ήταν κλεισμένα ενώ οι αρχές δεν έδιναν την άδεια πτήσης για ένα μικρό αεροπλάνο που είχαν νοικιάσει για τις μετακινήσεις τους.

Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα κρίθηκε και το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε στην εξουσία με 46%. Και αν θεωρούμε τοξικό όλο αυτό που συνέβη το 2015, σίγουρα το 1985 κάθεται σε μια γωνία και γελάει!